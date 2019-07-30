Bakan Çavuşoğlu: NATO ile Türkiye arasında sorun yok
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'lerin Türkiye’ye gönderilmesi üzerine NATO ile Türkiye arasında sorunların yaşandığına yönelik soru üzerine “NATO ile herhangi bir sorunumuz yok.' dedi.
- DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından, Rus televizyon kanalı Russia Today’in (RT) sorularını yanıtladı.
Çavuşoğlu, RT muhabirinin, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye gönderilmesi üzerine NATO ile Türkiye arasında sorunların yaşandığına dair sorduğu soruyu, “NATO ile herhangi bir sorunumuz yok. Genel sekreterin, hatta genel sekreter yardımcısının, S-400’e dair açıklamalarına bakarsanız, bunun NATO için bir problem olmadığını görürsünüz. Türkiye, NATO’ya değişik alanlarda katkılarını sürdürüyor ve Türkiye şu anda NATO’ya katkıları konusunda ilk 5 ülkeden biri. Bir sonraki NATO zirvesini Aralık’ta, Londra’da yapacağız. Bu, NATO ve Türkiye arasındaki sorun değil, daha çok Türkiye ve ABD arasındaki ikili sorun” şeklinde yanıtladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.