Bakan Çavuşoğlu: NATO ile Türkiye arasında sorun yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından, Rus televizyon kanalı Russia Today’in (RT) sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, RT muhabirinin, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye gönderilmesi üzerine NATO ile Türkiye arasında sorunların yaşandığına dair sorduğu soruyu, “NATO ile herhangi bir sorunumuz yok. Genel sekreterin, hatta genel sekreter yardımcısının, S-400’e dair açıklamalarına bakarsanız, bunun NATO için bir problem olmadığını görürsünüz. Türkiye, NATO’ya değişik alanlarda katkılarını sürdürüyor ve Türkiye şu anda NATO’ya katkıları konusunda ilk 5 ülkeden biri. Bir sonraki NATO zirvesini Aralık’ta, Londra’da yapacağız. Bu, NATO ve Türkiye arasındaki sorun değil, daha çok Türkiye ve ABD arasındaki ikili sorun” şeklinde yanıtladı.