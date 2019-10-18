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Bakan Çavuşoğlu, NATO Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

ABD-Türkiye anlaşması sonrası 2018 yılındaki bu sözler gündem oldu

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