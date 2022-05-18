Bakan Çavuşoğlu New York'ta... ''ABD ile sorunları çözmek istiyoruz''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'taki Türk Evi'nde, Türk-Amerikan Toplumuyla Buluşma Programı'nda hitap etti..
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'taki Türk Evi'nde, Türk-Amerikan Toplumuyla Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
(Rusya-Ukrayna savaşı) Dünya barışına önemli katkılarda bulunuyoruz.
Ateşkes için yoğun çabamız var.
Savaşın bedelini Ukrayna halkı ödüyor.
Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için işbirliği yaptık.
Göç yönetimiyle ilgili BM'de bir toplantıya katılacağız. Tecrübelerimizi paylaşacağız.
ABD ile görüş ayrılıklarını, sorunları çözmek istiyoruz.