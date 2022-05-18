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Politika

Bakan Çavuşoğlu New York'ta... ''ABD ile sorunları çözmek istiyoruz''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ziyareti sırasında yaptığı konuşmada 'ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları ve görüş ayrılıklarını çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli.' ifadelerini kullandı.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 02:14 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'taki Türk Evi'nde, Türk-Amerikan Toplumuyla Buluşma Programı'nda hitap etti..

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'taki Türk Evi'nde, Türk-Amerikan Toplumuyla Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

(Rusya-Ukrayna savaşı) Dünya barışına önemli katkılarda bulunuyoruz.

Ateşkes için yoğun çabamız var.

Savaşın bedelini Ukrayna halkı ödüyor.

Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için işbirliği yaptık.

Göç yönetimiyle ilgili BM'de bir toplantıya katılacağız. Tecrübelerimizi paylaşacağız.

ABD ile görüş ayrılıklarını, sorunları çözmek istiyoruz.

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