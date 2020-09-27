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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşmede Ermenistan'ın saldırganlığı ele alındı.

27 Eylül 2020 Pazar 12:23 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 12:25
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