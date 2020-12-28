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Politika

Bakan Çavuşoğlu Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Rusya'ya gideceği açıklandı.

DHA28 Aralık 2020 Pazartesi 10:13 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:14
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8'inci Toplantısı dolayısıyla yarın Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacaktır" denildi.

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