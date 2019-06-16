Türkiye'de ABD'ye S-400 tepkisi: Kabul etmemiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün S-400 ile ilgili ABD'nin dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ GÖZLEM NOKTASINA SALDIRI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'deki gözlem noktasına saldırı konusunda ise "Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin" dedi