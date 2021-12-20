Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Şartlar uyarsa Katar'la birlikte işletiriz

DHA 20 Aralık 2021 Pazartesi 12:36 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 12:45

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkovac piyasaya girdiği zaman kullanılmaya başlandığı zaman kardeşlerimizle bu aşıyı paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bu aşıyı ulaştıracağız. Kardeş Malezya halkının Türkovac'tan faydalanmasından memnuniyet duyacağız."

"(Kabil Havalimanı işletilmesi konusunda) Kabil Havalimanı konusunda uzmanlarımız Doha'ya gidiyorlar bugün. Türk ve Katar şirketi Afganistan'daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için mutabakat imzaladı. Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Çarşamba günü geçici yönetimle bu konuyu birlikte alacaklar.. Şartlarımız uyarsa Katar ile beraber havaalanlarını işletiriz. Uymazsa şartlar illa işleteceğiz diye bir şey yok. Önümüzdeki günlerde netleşecek."