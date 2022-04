Bakan Çavuşoğlu: Savaşı sonlandırmak için bir mesafe katedildiyse Türkiye'nin sayesinde

Çavuşoğlu, Adana Valiliğini ziyaret etti, Vali Süleyman Elban ile basına kapalı görüştü.

Daha sonra MHP Adana İl Başkanlığına da basına kapalı ziyarette bulunan Çavuşoğlu, burada İl Başkanı Bünyamin Avcı tarafından karşılandı.

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, misafirperverliği için herkese teşekkür etti.

Adana'da birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı içindeki uyum sadece Adana için değil, ülkemiz ve geleceğimiz için de önemli. MHP İl Teşkilatını da ziyaret ettik. Bir ilde uyum, birlik, beraberlik varsa herkes mutlu, huzurlu olur ve yapılan işler de bereketli olur. Adana'yı diğer illerin de örnek alması gerekiyor. Antalya'da da öyle, çok şükür bu uyum var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, birlik ve beraberliğin ülke için de önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemiz ne kadar güçlüyse biz dünyada o kadar sözü geçen, dinlenen bir ülke oluruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda olduğu gibi dış politikada da proaktifiz. Girişimci, insani, sahada ve masada aktif diplomasi diyoruz. Bu sözle olacak şey değil. Bugün, girişimci olmak demek dünyanın her yerinde inisiyatif almak demektir. Çıkarınız neredeyse orada gidip faal olmak demektir. 254 misyonumuzla dünyada en çok misyona sahip 5. ülkeyiz dünyada. Birçok ülke misyonlarını kapatırken biz her yerde büyükelçilik açıyoruz. Aynı şekilde insani politika ne demek; mazlumların yanında olmak. Siz güçlüyseniz mazlumlara elinizi uzatabilirsiniz, umut olabilirsiniz. Bugün, yakın coğrafyamız değil, dünyanın her yerinde umut Türkiye ise bu hem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu anlayışımızdan dolayı hem de o beklentileri karşılama gücümüz ve kapasitemizden dolayıdır."

- "Konjonktürel olarak enflasyon yüksek"

Kolay bir coğrafyada yaşamadıklarını, dünyadaki çatışmaların ve savaşların yüzde 60'ının bu coğrafyada olduğunu anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları çözmek için inisiyatif almamız, girişimci olmamız lazım. Aynı şekilde dünyada dengeler nasıl değişiyor? Biz, bu değişen dengeler karşısında kendimizi nerede konumlandıracağız? Bu değişime ayak uydurabilecek miyiz? Ekonominin gücü nereye gidiyor? Bu önümüze çıkan fırsatlardan nasıl faydalanacağız, bunları nasıl değerlendirmemiz lazım? İşte Kovid-19 ile beraber gıda güvenliği başta olmak üzere bir arz talep sorunu var dünyada. Burada biz nasıl bir güç, merkez olabiliriz? Aynı zamanda kendi ekonomimizi de düzeltmemiz lazım. Konjonktürel olarak enflasyon yüksek, bununla mücadele etmemiz lazım ve ekonomi kurmaylarımız ciddi çalışmalar yapıyor ama tüm dünyada ciddi rekor artışlar var. Amerika son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor, Avrupa ülkeleri başta Almanya olmak üzere öyle. Her yerde var, bizde de olsun demiyoruz. Biz daha önceki krizlerin bizi teğet geçtiği gibi bu krizin de kısa sürede çözülmesi için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çalışıyoruz ama ekonomi demek bugün küreselleşme ortamında sadece kendi içinizdeki dinamiklerle yürütülen bir alan değil."

Çavuşoğlu, ihracatta rekor artışlar yaşandığını anlatarak, "Diğer taraftan ekonomik büyümemiz dünyada gıpta edilecek bir seviyede. Ekonomik göstergelere baktığımız zaman bir tek bizim sorunumuz kurdaki dalgalanma, onu bir yere oturttuk. Şimdi yüksek enflasyon, onu da çözmemiz lazım, ona çalışıyoruz." dedi.

- "Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için çalışmaya devam ediyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek, şunları ifade etti:

"Artan önem ve rolümüzden dolayı biz Ukrayna savaşı başta olmak üzere var olan sorunları çözmek için gayret sarf ediyoruz. Samimi, ilkeli, doğruya doğru, yanlışa yanlış, diğer taraftan adım atılması gerekiyorsa adım atıyoruz, ön alınması gerekiyorsa ön alıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için sarf ettiğimiz çabaları tüm dünya biliyor. Şu ana kadar bir ilerleme, bir mesafe katedildiyse bu bizim katkılarımız sayesinde oldu. Özellikle İstanbul toplantısında oldu ama sahada şartlar kolay değil. Bir taraftan insanlık dışı görüntüler diğer taraftan birçok aktör var, olumlu olumsuz aktörler var. Mariupol'deki savaş ve o doğuya odaklanan bir Rusya. Biz tüm zorluklara rağmen bir ateşkes için çalışmaya devam ediyoruz, etmemiz lazım. Diğer taraftan savaşın etkileri nedir, bize etkisi ne olacak bunu da minimum düzeyde tutmamız lazım. Her kriz, her savaş da fırsatçılık anlamında söylemiyorum ama dünyanın doğası, tabiatın doğası böyle fırsatlar da ortaya çıkarır. İşte bu bize olan olumsuz etkisini minimum tutmak için tüm kurumlarımızla çok çalışıyoruz."

Savaşın insani boyutunu ihmal etmediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının yanı sıra Kırım Tatarlarını, Ahıska Türklerini Türkiye'ye getirirken, Azerbaycanlı, Kazak, Kırgız, Türkmen ve Afrikalı dahil birçok ülkenin vatandaşının da Ukrayna'dan çıkarılmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, "İnşallah bu savaşı da en kısa zamanda ateşkesle kalıcı bir barışla sonlandırırız. Kolay değil, bu zaman alacak ama pes etmeden çalışmamız lazım başka da çaremiz yok. Yaptırımlar ve diğer konularda da ilkeli bir politika izliyoruz. Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uyguluyoruz, 'onun yararına, bunun aleyhine' diye düşünmüyoruz, hukuk hukuktur, sözleşme sözleşmedir. Bunu uygulamamız lazım diyoruz, uyguluyoruz. Şu ana kadar da herkesin takdirini topladık." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin önemini anlamaya başladılar"

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'yi farklı bir konuma getirdiğini anlatarak, "İzlediğimiz ilkeli politika, oynadığımız rol ve bu savaş başladıktan sonra Türkiye'nin önemini herkesin görmeye başlaması... Aslında bu rollerin birçoğunu biz daha önce oynuyorduk, Türkiye'nin önemini anlamaya başladılar. İnşallah geçici bir konjonktürel bir yaklaşım değildir bu çünkü biz Avrupa'ya ve tüm dünyaya önemli katkı sağlayan bir ülkeyiz." dedi.

"Biz ne kadar içeride güçlü olursak o kadar da dışarıda güçlü oluruz. O kadar da masada sözümüz geçer." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İçeride güçlü olmanın da yolu çok çalışmak. Biz bugün ne kadar güçlüysek Türk devletleri de o kadar güçlüdür. Bizden medet umanlar o kadar güçlüdür. Bu bilinçle içerde de birlik beraberlik içinde olmamız lazım, yani teşkilatlarımız ne kadar güçlüyse AK Parti iktidarı o kadar güçlü olur, Cumhurbaşkanı'mız o kadar güçlü olur. Sizler ne kadar çok çalışırsanız o kadar başarılı oluruz, Cumhur İttifakı ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlü olur. Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyona ülkemizi ulaştırmak için hangi çalışmaları yapmamız lazım buna odaklanmamız lazım. Bu doğrultuda yaptığımız her adımı milletimiz görür. İşte 2023 hedeflerimizin ötesinde 2053'e kadar Türkiye'yi nasıl bir merkez, hat, lojistik merkezi haline getireceğimizin ilk sinyallerini salı günü kabine toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mız millete sesleniş konuşmasında açıkladı. Hedefler koymamız lazım, işte bu hedeflere ulaşmak için de çalışmamız lazım."

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve İl Başkanı Mehmet Ay da konuşma yaptı.