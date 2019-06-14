Bakan Çavuşoğlu soruları yanıtlıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor.
ABD İLE S-400 GERİLİMİ
Ortaya attıkları iddialar doğru değil. Bir çalışma grubu kuralım içinde NATO da olsun. Biz bu konuda kararlıyız, geri adım atmayacağız.
AYRINTILAR GELİYOR...
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