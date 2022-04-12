Bakan Çavuşoğlu: Sultan Raev, tecrübesiyle TÜRKSOY'a önemli katkılar sağlayacak

Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatında (TÜRKSOY) Genel Sekreterlik görevinin devir teslim töreninde konuştu.

Çavuşoğlu, TÜRKSOY'un, Türk dünyasının büyük düşünürü İsmail Gaspıralı'nın sözleriyle dilde, fikirde, işte birlik ideali için çok önemli hizmetlere imza atan bir kurum olduğunu belirterek "Türk dünyasını yeniden birbirine kenetliyor. Kardeşlik bağlarımızı, kadim kültür ve medeniyetimizi gelecek kuşaklara aktarıyor. Türk kültürünü tüm dünyaya tanıtıyor." diye konuştu.

Genel sekreterlik görevini 2008'den bu yana başarıyla yürüten Düsen Kaseinov'un, bugün bayrağı Sultan Raev'e devrettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Sayın Kaseinov, Kazakistan Kültür Bakanı ve Türksoy Genel Sekreteri olarak Türk dünyasına çok önemli hizmetleriniz oldu." dedi.

Çavuşoğlu, genel sekreterlik görevi bitse bile Kasinov'un Türk dünyasına hizmetinin bitmeyeceğini, tecrübeleriyle Türk dünyasına hizmet etmeye devam edeceğinden şüphesi olmadığını belirtti.

Raev'in, daha önce teşkilatın en kritik kararlar aldığı bir süreçte Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) yardımcılığını başarıyla yürüttüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Sultan Raev'in gazeteci, bürokrat, bakan ve uluslararası memur olarak edindiği tecrübeyle TÜRKSOY'a önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz, çıtanın yüksek olduğunu biliyoruz ama devraldığı bayrağı daha yükseklere taşımak için gayret sarf edecektir. Biz de kendisine her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu vesileyle TÜRKSOY'a desteğini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve Bakanlığına teşekkür etti.

- RAEV TAM BİR KÜLTÜR ADAMI



TDT Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, TÜRKSOY'un Türk dünyası için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayarak "Bu sebeple TÜRKSOY'un kurumsallaşmasında bugünlere, bir dünya markası haline gelmesine, Türk dünyasının birliği ve entegrasyonuna Genel Sekreter Kaseinov'un çok emeği bulunmaktadır. Kendisine teşekkürlerimi sunarım." dedi.

Yeni Genel Sekreter Raev'in, iki dönem Kırgızistan Kültür Bakanı ve ünlü bir yazar olması hasebiyle tam bir "kültür adamı" olduğunu kaydeden Amreyev, "TDT yardımcılığı sırasında kendisiyle çalıştık, yeni ve önemli görevi için tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Önceden olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.