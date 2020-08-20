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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Suriye muhalefetinin temsilcilerini kabul etti: Ülkemizin meşru muhalefete desteğini yineledik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye muhalefetinin temsilcileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, 'Suriye ihtilafına siyasi çözüm çabaları ve sahadaki gelişmeleri ele aldık. Ülkemizin meşru muhalefete desteğini yineledik.' dedi.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 15:15 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 15:15
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Bakan Çavuşoğlu, muhaliflerin oluşturduğu ve Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) olarak bilinen Suriye Müzakere Komitesine yeni seçilen Enes el-Abde, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri ve Suriye Geçici Hükümeti (SGH) Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı Bakanlıkta ayrı ayrı kabul etti.

Görüşmeleri Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Suriye Müzakere Komitesi Başkanı Abde ile Anayasa Komitesi üçüncü tur toplantısı öncesinde görüştüklerini belirtti.

Abde'yi başkan seçilmesinden dolayı tebrik eden Çavuşoğlu, "Ülkemizin de çabalarıyla başlayan siyasi sürece verdiğimiz önemi ve desteği vurguladık." ifadesini kullandı.

- "ÜLKEMİZİN MEŞRU MUHALEFETE DESTEĞİNİ YİNELEDİK"

Bakan Çavuşoğlu, SMDK Başkanı Hariri'yi kabulüne ilişkin mesajında da Suriye muhalefetinin meşru temsilcisi olan Koalisyona başkan seçilmesinden dolayı Hariri'yi tebrik ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Suriye ihtilafına siyasi çözüm çabaları ve sahadaki gelişmeleri ele aldık. Ülkemizin meşru muhalefete desteğini yineledik." değerlendirmesinde bulundu.

- "SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ"

SGH Başkanı Mustafa ile görüşmesine ilişkin mesajında ise Çavuşoğlu, "Muhalefetin kontrolü altındaki bölgelerde yürütülen başarılı çalışmaları takdir ediyoruz. Güvenlik ve refahın sağlanmasında Suriyeli kardeşlerimizin daima yanındayız." ifadesini kullandı.

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