Bakan Çavuşoğlu: Suriye'de terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya mitinginde konuşuyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarında satır başları şöyle;
- Suriye'de PKK'nın DEAŞ'ın terör koridoru kurmasına asla izin vermeyeceğiz.
- Mazlumu ezene, kapalı kapılar ardından kirli hesaplar yürütene sahaysa saha, masaysa masa hepsine de varız. Cumhur İttifakı olarak doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten vazgeçmeyeceğiz.
- Kılıçdaroğlu, 'bu politika yanlış Ruslara yaptırım uygulayacağız' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu Atatürk'ün 'yurtta barış, dünyada barış' ilkelerinden vaz mı geçiyoruz? Bu partide Atatürkçü kalmadı ki, ilkelerden bahsetsinler.