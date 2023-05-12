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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'de terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz

Alanya mitinginde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Suriye'de PKK'nın DEAŞ'ın terör koridoru kurmasına asla izin vermeyeceğiz.' dedi.

12 Mayıs 2023 Cuma 19:54 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'de terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya mitinginde konuşuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarında satır başları şöyle;

- Suriye'de PKK'nın DEAŞ'ın terör koridoru kurmasına asla izin vermeyeceğiz.

- Mazlumu ezene, kapalı kapılar ardından kirli hesaplar yürütene sahaysa saha, masaysa masa hepsine de varız. Cumhur İttifakı olarak doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten vazgeçmeyeceğiz.

- Kılıçdaroğlu, 'bu politika yanlış Ruslara yaptırım uygulayacağız' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu Atatürk'ün 'yurtta barış, dünyada barış' ilkelerinden vaz mı geçiyoruz? Bu partide Atatürkçü kalmadı ki, ilkelerden bahsetsinler.

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