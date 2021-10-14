Taliban heyeti Ankara'da! Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama

14 Ekim 2021 Perşembe 17:28 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 18:01

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ve Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muttaki başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretlerine ilişkin Anadolu Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Afganistan'daki son durum hakkında kendilerinden bilgi aldık. Türkiye olarak düşüncelerimizi paylaştık.

Afganistan'a insani yardım paketlerimizi göndermeye devam ediyoruz. Kızılay'dan 33 bin tonluk insani paketini Afganistan'a ulaştırdık. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor bu yüzden Afganistan'ın yurt dışındaki paralarını donduran ülkelerle ilgili kendilerinden bilgi aldık.

KIZ ÇOCUKLARININ OKUMASI, KADINLARIN ÇALIŞMASI TAVSİYESİ

Kadınların, çocukların eğitimi konusunda kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi tekrardan ilettik. Ve bir şeyin altını çizdik bunun sadece Batı'nın değil İslam Camiasının da bir beklentisi olduğunu söyledik. Kendileri de sağlık sektöründe kadınların tamamının işlerine döndüklerini bize söylediler.

KIZILAY, AFAD VE DİYANET İLE DE GÖRÜŞECEKLER

Kendileri bu ziyaret kapsamında Kızılay, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile de görüşme gerçekleştirecekler.

Havalanlarının işletilmesi için, uçuşların yeniden başlaması için bizim ve uluslararası havacılık camiasının güvenlik beklentilerini kendilerine anlattık.

TALİBAN'DAN İNSANİ YARDIM RİCASI

Görüşmede Taliban heyeti insani yardımların devamı ve yatırımların devamı konusunda yardımlarımızın devamını rica ettiler.

AFGANİSTAN'DAN GÖÇ SORUNU

Çok sayıda Afgan göçmen bizde ve diğer ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi de bu insanların ülkelerine dönmeleri için gereken desteği vereceklerini söylediler. İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğiniz de bugün tekrar görüştük."