Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, artık büyük bir küresel aktör

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya'da Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) düzenlediği iftar programına katıldı. Çavuşoğlu Avusturya ile geçmişteki ilişkilerde zor günler olduğunu söyleyerek,"Avusturya ile geçmişteki ilişkilerimizde inişler çıkışlar oldu ama her zaman biz Avusturyalılara şunu söyledik; Bizim Türk Milleti olarak Avusturya ile hiçbir problemimiz yok. Olması için de bir sebep yok. Niye ilişkilerimiz kötü olsun, bunda bizim çıkarımız ne? Burada her şeyden önce 300 binden fazla yaşayan Türk vatandaşımız var. Önemli bir bağ oluşturuyorsunuz aramızda. Burada önemli olan günlük siyasi çıkarlar uğruna köklü ilişkileri gözardı etmemek lazım. Bugün geldiğimiz noktada umutluyuz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin din kardeşlerinin yanında olacağını belirterek, "Soydaşlarımıza, din kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. İslam düşmanlığıyla mücadelemizi devam ettireceğiz. Terörün her türlüsüyle, PKK ile YPS ile DEAŞ ile FETÖ ile mücadelemizi devam ettireceğiz. Artık sahada ve masada güçlü olan bir Türkiye var. Oyun kuranların peşinde koşan değil, oyun kuran ama Türkiye'nin hilafına kurulan oyunları bozan bir Türkiye var. Suriyeli göçmenleri terörden arındırdığımız yerlere göndermeye devam edeceğiz. Bunu da insani bir yaklaşımla yapacağız. ırkçı bir yaklaşımla değil" dedi.

"TÜRKİYE, ENERJİ KONUSUNDA ARTIK BÜYÜK BİR KÜRESEL AKTÖRDÜR"

Türkiye'nin artık enerji konusunda büyük bir küresel aktör olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna savaşından sonra dost ve komşu ülkelere, güneydoğu ülkelerine, balkan ülkelerine doğal gaz gönderen bir ülke haline geldik. Çünkü 5 tane terminalimiz var. LNG terminalimiz. Dünyanın her yerinden LNG'leri tankerlerle getiriyoruz, burada gaza dönüştürüyoruz, boru hattıyla oralara gönderiyoruz. Artık rezervlerimiz var, doğal gaz depolarımız var. Kardeş Azerbaycan ile birlikte TARA boru hattının kapasitesini 2 katına çıkarıyoruz. Türkmen kardeşlerimizin çıkardığı gazı da bu hatlara bağlayacağız. Kazak kardeşlerimizle, Özbek kardeşlerimizle Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta koridorunu dünyanın ticaret merkezi yapacağız" şeklinde konuştu.