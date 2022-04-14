Bakan Çavuşoğlu'ndan ''Rusya'' açıklaması: BM yaptırımı olursa uyarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında soruları cevapladı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sorun uzadıkça çözümü daha zor hale geliyor. Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi. Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes imkanı var. Dün Ukrayna heyetiyle görüştük. Liderleri bir araya getirmek için çaba sarf edeceğiz. Heyetlerimiz arasında müzakereler devam ediyor. Tıkanan noktalarda kolaylaştırıcıyız. Türkiye olarak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Mariupol'deki sivillerin tahliyesiyle ilgili, "Tahliyelerde tüm risklere rağmen başarı elde ettik. 30'un altında Türk vatandaşı olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın tahliyesi için gemiye ihtiyaç yok." açıklamasını yaptı.



"Liderler Türkiye'de buluşur mu?" sorusunu cevaplayan Çavuşoğlu, "Liderler zirvesi Putin'in 'evet' demesine bağlı. İki heyet arasında yoğun müzakere devam ediyor." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda, "Yaptırımlar BM yaptırımı olursa uyarız. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, savaşın Batı ile ilişkilere etkisiyle ilgili de, "Türkiye'ye yönelik bakış olumlu anlamda değişti. Kanada ile ambargo sorununu aşmayı planlıyoruz. Güçlenen Türkiye ileride çok daha önemli aktör olacak." yorumunu yaptı

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI

Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık verilmesiyle ilgili Çavuşoğlu, "Mektubu olumlu anlamda önemsiyoruz. Kongre'nin ikna edilmesi gerekiyor. Kongre'yi ikna edecek olan Biden yönetimidir" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "18 Mayıs'ta Washington'da Blinken ile görüşeceğiz" derken, "ABD samimi olursa, biz de gerekli adımları atarız" diye konuştu.

'SOĞUK SAVAŞ BELİRTİLERİ GÖRÜYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir soğuk savaş belirtileri gördüklerini söylerken, "Biz ilkeli dış politika izlemeye devam edeceğiz. Eleştirenler bile denge politikasının önemini gördü" ifadelerini kullandı.

İSRAİL ZİYARETİ VE MISIR İLE İLİŞKİLER

İsrail ziyareti ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı, "Mayıs'ın üçüncü haftası İsrail'e gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Mısır ile ilişkiler ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Mısır ile ilişkilerin düzelmesi gerekiyor. İki ülkenin ilişkileri birçok bölge için önemli. Normalleşme Doğu Akdeniz konusunda önemli. Tekrar karşılıklı büyükelçi atama söz konusu olabilir." dedi.

Ermenistan ile ilişkilerde somut adımlar atılacağını dile getiren Dışişleri Bakanı, "Diaspora Ermenistan ile normalleşmeyi desteklemiyor" ifadelerini kullandı.

CEMAL KAŞIKÇI DAVASI

Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi ile ilgili soruya Çavuşoğlu, "Davanın devri işleyen hukuki bir süreçtir" dedi.