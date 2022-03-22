Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'daki savaş dünyadaki çifte standardı gözler önüne serdi

22 Mart 2022 Salı 14:15 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 14:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bugün Ukrayna'da yaşanan hepimizin karşı çıktığı savaş çifte standardı da göz önüne serdi. 'Burası Orta Doğu değil. neden kan dökülüyor' diyenleri de duyduk. Bizim için Harkov'da dökülen kan da Halep de dökülen kan da bir"

"İslam İşbirliği Teşkilatı ortak davalarımız için var. İslam dünyasının ortak davalarında ses olmak vazifemizdir"

