Bakan Çavuşoğlu yeni hedefi açıkladı: 1 milyar dolara çıkaracağız

Bakan Çavuşoğlu, Afrika temasları çerçevesinde bulunduğu Gana'nın başkenti Akra'da Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Akra'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek, Ganalı mevkidaşının 2020'de Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu ve Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) da katıldığını anımsattı.

Çavuşoğlu, Gana Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde kendisini Türkiye'ye davet edeceklerini belirterek, ilgili ziyaretin tarihleri üzerinde çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

İki ülkenin ticaret hacminin geçen yıl 560 milyon dolar civarında seyrettiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Bunu 1 milyar dolara en kısa süre içerisinde artırabileceğimizi düşünüyoruz. Böyle bir potansiyel var. Birlikte çalışırsak bunu gerçekleştirebiliriz. Bunun için ekonomik ve ticari ilişkilerimizin temellerini güçlendirmemiz lazım." diye konuştu.

Karma Ekonomik Komisyonunun 5'inci toplantısını geçen yıl gerçekleştirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Türk firmalarının halihazırda Gana'da önemli yerinin bulunduğunu, bugünkü görüşmelerinde de Türk firmalarının Gana'da ortak yatırımlarının artırabilmesi için teşvik edilmeye devam edilmesi konusunda fikir birliğine vardıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Botchwey ile gün içerisinde verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini, bu toplantılarda ikili ve çok taraflı iş birliklerini geliştirme konusunda farklı fırsatları değerlendirdiklerini ve Gana ile siyasi istişareleri düzenli olarak devam ettirmeye karar verdiklerini anlattı.

İki ülke arasındaki parlamentolar arası ilişkileri güçlendirme konusunda görüşmeler yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Gana Parlamentosunda bir dostluk grubunun kurulması ile ilgili olarak çalışmalarımızı gerçekleştirebileceğimizi değerlendirdik." şeklinde konuştu.

"GANA'DAN GELEN ÖĞRENCİLERE VERDİĞİMİZ BURSLARIN SAYISINI ARTTIRACAĞIZ"

Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfının Gana-Türkiye ilişkilerine katkıda bulunmayı sürdürdüğünün ve sürdüreceğinin altını çizerek, "Halihazırda Gana'dan gelen öğrencilere vermekte olduğumuz bursların sayısını arttıracağız ve Gana'dan giderek daha fazla sayıda öğrencinin Türkiye'ye gelip eğitimlerini burada sürdürmelerinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Botchwey ile görüşmesinde Türkiye ile Gana'nın askeri ve savunma sanayi alanlarında ilişkilerini nasıl güçlendirilebileceği konusunu görüştüklerine işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gana'nın terörle mücadele ve sınır güvenliği konusundaki çalışmalarına destek verebileceğini dile getirdiklerini söyledi.

Özellikle Afrika'nın bu bölgesindeki ülkelerin terörle mücadele konusundaki çabalarının giderek arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu anlamda bu bölgedeki ülkeleri desteklemek için hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Çavşuoğlu, Botchwey ile görüşmesinde FETÖ terör örgütüyle mücadele konusunun da altını çizdiklerini kaydederek, FETÖ'nün Türkiye'deki başarısız darbe girişiminde 251 kişiyi öldürdüğünü ve birçok kişiyi de yaraladığını aktardığını ifade etti. Çavuşoğlu, bu bağlamda FETÖ'nün sadece Türkiye değil, faaliyette bulunduğu bütün ülkeler için tehdit olduğu konusunu yinelediklerini dile getirdi.

"GANA'NIN (BMGK) BU DÖNEMDEKİ ÜYELİĞİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Gana'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) geçici üye olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Gana halihazırda gerçekten son derece aktif bir rol oynuyor. Gana sadece Güvenlik Konseyinde değil, uluslararası tüm alanlarda da son derece aktif bir rol oynuyor. Bu çerçevede küresel barış ve istikrarın korunması için vermiş olduğunuz değerli katkıların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Afrika halkının sesini daha güçlü bir şekilde duyurmak için çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bu dönemdeki üyeliğini desteklemeye devam edeceğiz."

Görüşmede bölgesel konuları da ele aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Botchwey'e bu çerçevede İstanbul Tahıl Anlaşması ile ilgili detayların yanı sıra tahılın Afrika kıtasına, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere nasıl ulaştırılabileceği konusunu aktardığını söyledi.

ÇAVUŞOĞLU VE GANALI BAKANDAN "TÜRKİYE" HATIRLATMASI

Çavuşoğlu, Ganalı mevkidaşı Botchwey'in basın mensuplarına yönelik "Turkey" yerine "Türkiye" isminin kullanılması gerektiğini söylemesi üzerine "Yeni ismimizi siz de tekrar hatırlattığınız için teşekkür ediyoruz. Bu aslında Birleşmiş Milletler'e de bu haliyle kaydedildi. Eminim siz de bu konuya dikkat etmişsinizdir." dedi.