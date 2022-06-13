Bakan Çavuşoğlu, Zorlu Töre ve Ünal Üstel ile görüştü

Çavuşoğlu, KKTC temasları kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'yle makamında bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve KKTC Cumhuriyet Meclisinin Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldik. KKTC'nin sesini dünyaya daha da gür bir şekilde duyurabilmek için azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu daha sonra Başbakan Üstel'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, KKTC'deki koalisyon hükümetinin ortakları olan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da yer aldı.

Ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Hükümet ortaklarıyla bir araya geldik. Kıbrıs Türkü'nün refahı, kalkınması ve güvenliği her zaman önceliğimiz. Gücümüz birliğimiz, birliğimiz gücümüz!" ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile diğer yetkililer, ziyaretleri sırasında Bakan Çavuşoğlu'na eşlik etti.