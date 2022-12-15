Bakan Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:



"Gelecek seçimlerle ilgili uyarı yapmanızı ben çok yadırgardım. Türkiye'de seçimler demokratik ve şeffaf olur. Her zaman halkın iradesi yansımıştır, Türkiye'de hükümetler her zaman halkın oyu ve tercihi ile görev başına gelir, değişim olunca da halkın oyu ile olur."



"(Belçikalı mevkidaşına) Sizden de beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız"



"Türkiye'ye karşı dayanışma ifadesinde bulunuyorsunuz ama bizim terör ile mücadelede sivillere hiçbir zaman zararımız olmaz. 'Teröristleri kınayalım ama Türkiye bir şey yapmasın', sonra 'tekrar olursa yine kınayalım', böyle bir şey olmaz. 'Operasyonu havadan yapmayın, karadan yapmayın', biz bunlara karşıyız. DEAŞ ile mücadelede bizden başka kararlı ülke de yok. Sizden beklentimiz Belçika'da PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız ve mücadele etmeniz. Daha dün büyükelçiliğimizin önünde terörist başının paçavralarının kullanıldığı gösteriler oldu. Terör ile mücadelede samimi olalım."