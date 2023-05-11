Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken anket açıklaması: Batı panikledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A haber ekranlarında yaptığı açıklamalarında Moskova'da gerçekleşen 4'lü zirve ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'Suriyelilerin güvenli dönüşünün görüşüldüğünü' dile getirdi. Tetikçi batı medyasının 'Erdoğan düşmanlığı' ile ilgili soruyu cevaplayan Çavuşoğlu, anket sonuçlarına dikkat çekti. "Erdoğan'ın kazanacağını anladılar" dedi.



Suriye'nin toprağında gözümüz yok, terörle mücadele için varız. Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı. Rusya Dışişlerini Bakanı Sergey Lavrov ile ikili bir görüşme yaptık bundan sonra 4'lü görüşmeye geçtik. Suriye Dışişlerini Bakanı da bizi aşağıda bizi bekliyordu önce bir selamlaştık. Biraz çekingenlik vardı ama selamlaştık, el sıkıştık. Toplantıda herkes düşüncelerini açıkça söyledi. Ön plana çıkan konular; Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, terörle mücadele için oradayız. Terör koridoru oluşmaması için sahaya indik. DEAŞ'ı ve PKK2yı temizledik oradan. Özellikle PKK'nın Suriye'yi bölme planı ortada, bunu destekleyen ülkeler var. Sonuçta Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı. Tabi bir siyasi süreç vardı onun tekrar canlandırılması vurgulandı. Siyasi süreci hareket geçirerek kalıcı bir istikrarın tesis edilmesi görüşüldü.

Suriye'nin şu abda ciddi şekilde insani yardımlara ihtiyacı var. Depremden sonra bu daha da aşikar oldu. İnsani yardımların kesintisiz devam etmesi ve bu insani yardımlarla beraber Suriye dışındaki mültecilerin başta Türkiye olmak üzere Suriye'ye güvenli ve onurlu şekilde döndürülmesi bunun için gerekli altyapının oluşturulması temel ihtiyaçlarının karşılanması bu konuda uluslararası toplumla iş birliğinin yapılması gerekiyor. Toplantıda çok önemli meseleleri görüştük.

LİDERLER DÜZEYİNDE BİR GÖRÜŞME OLACAK MI?

Süreç devam edecek. Sürecin bir yol haritası çerçevesinde devam etmesi için dünkü toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde diğer kurumlarımızın da katılmasıyla bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Diğer kurumlarımız kimdir? Milli Savunma Bakanlığı ve istihbaratımız. Daha önce bu düzeyde iki toplantı yapıldı. Hatta istihbaratlar düzeyinde üç toplantı yapılmış oldu. Bakan Yardımcıları ve diğer kurumlarla beraber bir çalışma grubu oluşacak. Bunlar bir yol haritası üzerinde çalışacak. Nasıl adımlar atabiliriz bunlar değerlendirilecek. Ve bundan sonraki aşamada hangi düzeyde toplantılar olacak. Bir Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşmelere devam edeceğiz. Yol haritası oluştuktan sonra zemini hazırladıktan sonra liderler düzeyinde bir toplantının gerçekleşmesi mümkün.

Özellikle Türkiye'den Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi konusunu da ikili düzeyde iş birliği yaparak bu konuda bunların güvenli bir şekilde onurlu bir şekilde ihtiyaçların karşılanacağı şekilde geri dönmelerini konuştuk değerlendirdik. Burada Türkiye'de bazı siyasiler bunların istiflenerek insanlık dışı bir görüntüyle geri itilmesinden bahsediyor bu böyle olmaz. Bu şekilde geri dönülmez. 550 bin Suriyeli güvenli bölgelere bu şekilde döndürülmez. İnsan onuruna yakışacak şekilde oradaki zemini hazırlayarak can güvenliği başta olmak üzere diğer ihtiyaçların karşılanmasının garantisi olması lazım.

ANKET VURGUSU

Ama en büyük rahatsızlıklarının sebebi: Gördüler. Anket yaptırıyorlar sürekli, Erdoğan kazanacak. Dolayısıyla Erdoğan'ın önünü nasıl kesebiliriz? Asıl dertleri bu. Her geçen gün Cumhurbaşkanımızın oyu daha da artıyor. İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerini görünce bunlar anketler ile de örtüşünce paniklediler. Dediler ne yapabiliriz?

VATANDAŞIMIZI TANIMIYORLAR

Aslınca çok akılsızca yapıyorlar. Bunlar Türk milletini tanımıyorlar. Başka partilere oy veren vatandaşlarımız için de geçerli, kendi içimizde kavga ederiz ancak dışarıdan herhangi bir düşüncenin empoze edilmesinden rahatsızlık duyarız. Bağımsızlık bizim karakterimizdir.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Sayın Kılıçdaroğlu bunu daha önce de söyledi. NAT ve AB içinde yaptırımlara karşı olanlar var, katılmayanlar var, engel olanlar var. Çünkü yaptırımlar onların ekonomilerini bozuyor.

Kılıçdaroğlu'nun Batı medyasına verdiği demeçler ile ilgili konuşan Çavuşoğlu; 'Batı'ya sizin adamınızım mesajı verdi' dedi.

SANDIK GÜVENLİĞİ

Türkiye'nin yönetiminde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da söz sahibi... Seçim gününe kadar oy verme sınır kapılarında devam edecek. Yurt dışında tüm partilerin müşahitleri vardı. Ancak bazı ülkelerde ve bölgelerde, Hollanda'da olduğu gibi PKK'lılar provokasyon yaptı. Cumhurbaşkanımıza oyların arttığını görünce saldırgan bir hale geldiler.

Uluslararası kuruluşlar geliyor, siyaset atmosferini göslemliyor. Sandık kurulları devlet memurlarından oluşuyor. Her partinin müşahidi oluyor. Seçim güvenliği konusunda her türlü önlem alınmıştır. Kaybedeceklerini anlayanlar "Seçim şaibeliydi" demek için bahane arıyorlar.