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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği! Birçok isimle ayrı ayrı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu ayrıca İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile de ayrı ayrı telefonda görüşmesi gerçekleşti.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 22:55 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği! Birçok isimle ayrı ayrı görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ile Sudan'daki son durum ve Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, es-Sadık ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Sudan'daki son durum ve Türk vatandaşlarının tahliyesi ele alındı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Xhaçka, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

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