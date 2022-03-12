Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

AA 12 Mart 2022 Cumartesi 11:02 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:12

Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde, ikili ve heyetler arası görüşmelerini sürdürdü.

Çavuşoğlu, Borrell ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile Kıbrıs konuları ele alındı.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BRUNEİ, SEYŞELLER'DEN MEVKİDAŞLARI VE BULGARİSTAN HÖH GENEL BAŞKANI KARADAYI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri Bakanı Erywan Yusof, Seyşeller Cumhuriyeti Dışişleri ve Turizm Bakanı Sylvestre Radegonde ve Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile bir araya geldi.