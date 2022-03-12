İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2022 Cumartesi / 9 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7786
  • EURO
    16,1808
  • ALTIN
    941.331
  • BIST100
    2053.85
Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile Kıbrıs konuları ele alındı.

AA12 Mart 2022 Cumartesi 11:02 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 11:12
ABONE OL

Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci gününde, ikili ve heyetler arası görüşmelerini sürdürdü.

Çavuşoğlu, Borrell ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ile Kıbrıs konuları ele alındı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BRUNEİ, SEYŞELLER'DEN MEVKİDAŞLARI VE BULGARİSTAN HÖH GENEL BAŞKANI KARADAYI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri Bakanı Erywan Yusof, Seyşeller Cumhuriyeti Dışişleri ve Turizm Bakanı Sylvestre Radegonde ve Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile bir araya geldi.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
  • Antalya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.