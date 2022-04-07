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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de, İngiltere, Portekiz ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 15:43 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 15:43
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Bakan Çavuşoğlu, temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulundu.

Çavuşoğlu, ilk olarak Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile bir araya gelerek Türkiye-Portekiz ekonomik ilişkilerini ve Ukrayna'daki son durumu ele aldıklarını belirtti.

Brüksel'deki ikinci görüşmesinde Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Türkiye-Gürcistan ilişkilerini ele aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Ankara'nın Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne desteğinin tam olduğuna vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile yaptıkları görüşmede ise Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkileri, savunma sanayii işbirliğini ve Ukrayna'daki durumu görüştüklerini kaydetti.

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