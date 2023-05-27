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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Daha önce düşürdüğümüz gibi biz düşürürüz

Enflasyon sorunlarını gördüklerini ve öz eleştiri yaptıklarını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Evet enflasyon yüksek. Geçen sene yüzde 80'lere çıktı, şimdi yüzde 40'lara düştü. Daha da inecek. Bugün dünyada, ABD'de, İsviçre'de yüksek faiz oranından dolayı bankalar batıyor. Recep Tayyip Erdoğan faizleri düşürürken herkes karşı çıkıyordu. Ekonomimizi daha istikrarlı hale getireceğiz. Enflasyonu biz düşürürüz, daha önce düşürdüğümüz gibi” dedi.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:49 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Daha önce düşürdüğümüz gibi biz düşürürüz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak seçimlere katılan ve ikinci tur seçimlerinde Başkan Erdoğan'a destek verdiğini açıklayan Sinan Oğan, Antalya Kapalı Yol'da esnaf buluşmasının ardından Kepez ilçesindeki gençlik ve kadın buluşmasına katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, gece gündüz demeden çalışan partililere teşekkür ettiğini söyledi.

Sinan Oğan'ın tercihi sırasında 3 seçeneği olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ya Millet ya Cumhur ya da tarafsız kalabilirdi. Üç seçenek vardı. Ama ilkeler çerçevesinde asrın seçiminde ben tarafsız kalamam dedi ve tarafını belli etti. Tarafını belli ettikten sonra nasıl bir linç girişimi oldu gördünüz değil mi? Güya diyorlar ya; biz demokratız, siz değilsiniz. Kamplaştırıyorsunuz milleti. Biz 21 yıldır kimi kamplaştırmışız? Biz hep 85 milyon diyoruz. 75 milyonken de 75 milyonuz diyorduk. Yarınki seçimden sonra Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra Türkiye düşmanları hariç hiç kimse kaybetmeyecek, herkes kazanacak" diye konuştu.

"BURASI BABANIZIN ÇİFTLİĞİ Mİ"

"Bunların zihninden o tek parti dönemi çıkmadı hiçbir zaman" diyen Çavuşoğlu, "İstedikleri de bu. Herkes kendisine biat edecek, karşılarında kimse olmayacak ve ülkede istedikleri gibi at oynatacaklar. Burası babanızın çiftliği mi? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Öyle kafanıza göre at oynatamazsınız burada" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU BİZ DÜŞÜRÜRÜZ"

Öz eleştiri de yaptıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, sözlerini söyle tamamladı:

"Biz sorunları da görüyoruz, öz eleştiri de yapıyoruz. Evet enflasyon yüksek. Geçen sene yüzde 80'lere çıktı, şimdi yüzde 40'lara düştü. Daha da inecek. Bugün dünyada, ABD'de, İsviçre'de yüksek faiz oranından dolayı bankalar batıyor. Recep Tayyip Erdoğan faizleri düşürürken herkes karşı çıkıyordu. Ekonomimizi daha istikrarlı hale getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir ekip oluşturdu, Mehmet Şimşek de var ve çalışıyor. Daha da güçlü olmamız lazım. Önümüzdeki seçimde güçlü bir şekilde seçtirmemiz lazım. Enflasyonu biz düşürürüz daha önce düşürdüğümüz gibi. Antalya'da kiralar fahiş bir şekilde yükseldi. Bunun farkındayız, bunu da biz çözeriz."

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