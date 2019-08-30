Bakan Çavuşoğlu uyardı: Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir

Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'teki gelişmelere yönelik 'İdlib'e yönelik saldırılar durmazsa Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir.' açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'teki gelişmelere yönelik "İdlib'e yönelik saldırılar durmazsa Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir." açıklamasını yaptı.
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