Bakan Çavuşoğlu uyardı: Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir

Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'teki gelişmelere yönelik 'İdlib'e yönelik saldırılar durmazsa Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir.' açıklamasını yaptı.