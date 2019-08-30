Bakan Çavuşoğlu uyardı: Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir

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Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'teki gelişmelere yönelik 'İdlib'e yönelik saldırılar durmazsa Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir.' açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'teki gelişmelere yönelik "İdlib'e yönelik saldırılar durmazsa Avrupa'ya yeni bir göçmen akını başlayabilir." açıklamasını yaptı.

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