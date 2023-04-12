Bakan Çavuşoğlu'ndan ırkçılıkla mücadele mesajı: Türkiye ve Bulgaristan durdurabilecek iki ülkedir

Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Şumnu'ya bağlı Kaolinovo (Bohçalar) kasabasındaki şehitler anıtını ziyaret eden Çavuşoğlu, Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile Mayıs 1989'da asimilasyon kampanyası sırasında şehit düşen soydaşların anıtına çelenk koydu.

Bohçalar halkı ile selamlaşan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bohçalar'ın "kahraman bir diyar" olduğunu belirterek "Sözde 'soya dönüş' adı altında, Türklüğünüze, Müslümanlığınıza el uzatan komünist rejime ilk burada başkaldırdınız. Kimliğinizi, atalarınızın sizlere yadigarı dilinizi, dininizi korumak uğruna şehitler verdiniz. Büyük mücadeleler yaptınız." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Türklerinin milli şairi Nuri Adalı'nın demir parmaklıklar arkasından yazdığı şiirinden bir kesit okuyan Çavuşoğlu, Türk milletinin uğruna can veren evlatlarını asla unutmayacağını söyledi.

Çavuşoğlu, "Büyük acılar çektiniz, büyük fedakarlıklar yaptınız. Özgürlük mücadeleniz, sadece Bulgaristan'da değil, Doğu Avrupa demokrasi tarihine altın harflerle yazıldı. Bulgaristan'da insan hakları ve demokrasi, sizlerin öncülüğü ve katkılarıyla yerleşti, gelişti. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz bana, Bohçalar'da hemen her öğrencinin anadilimiz Türkçe derslerini aldığını söyledi. Sizlerle iftihar ediyoruz." dedi.

Özel çabaları nedeniyle Bohçalar Belediye Başkanı Nida Ahmet'i de ayrıca tebrik eden Çavuşoğlu, istisnasız tüm soydaşların bu anayasal haktan yararlanmalarını özellikle temenni ettiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, karanlık günlerin artık geride kaldığını, Bulgaristan'ın bugün Avrupa Birliğinin (AB) önemli bir üyesi olduğunu belirterek, Bulgaristan'ın AB'de Türkiye'ye de her zaman destek olduğunu dile getirdi.

Türkiye ve Bulgaristan arasında çok boyutlu ve her alanda gelişmiş ilişkilerin olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Ülkelerimiz arasında çok boyutlu ve her alanda gelişmiş ilişkiler vardır. Bu ilişkiler ve işbirliğinin temel dayanağı tabii ki sizlersiniz. Bu vesileyle, 2 Nisan seçimleri sonrasında istikrarlı bir hükümetin kurulmasını temenni ettiğimizi buradan da paylaşmak isterim. Türkiye ve Bulgaristan arasındaki güçlü müttefiklik ve dostluk, bugün Balkanlar'da barış, huzur ve istikrar için çok önemli." diye konuştu.

"BİRLİKTELİĞİMİZ BU YÜZDEN HER ZAMANKİNDEN DAHA DEĞERLİ"

Bugün Balkanlar'da hassas bölgesel dengeleri zorlayan gelişmeler yaşandığını ve Ukrayna Savaşı'nın başta enerji olmak üzere, küresel çaptaki etkileri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu ortamda "eski huylara kapılan kesimlerin sesinin arttığını" gördüklerine işaret etti.

Çavuşoğlu, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının hiç görülmemiş seviyelere çıktığına dikkati çekerek "Türkiye ve Bulgaristan, dost, komşu ve müttefik olarak bu gidişatı durdurabilecek iki ülkedir. Birlikteliğimiz bu yüzden her zamankinden daha değerli. Bunu siz soydaşlarımızla inşallah başaracağız. Devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarıyla her zaman yanınızdayız." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Bulgaristan Türklerinin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ile büyük dayanışma ve muhabbet sergilediğini kaydeden Çavuşoğlu, teşekkürlerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Türklerinin depremzedelere yaptığı yardımların çok hayra geçtiğine bizzat şahit olduğunu da sözlerine ekledi.