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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Küba'ya başsağlığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde meydana gelen patlama nedeniyle Küba halkına başsağlığı mesajı gönderdi.

AA9 Ağustos 2022 Salı 21:19 - Güncelleme:
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Küba Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından paylaşılan mesajda Çavuşoğlu'nun, Matanzas'taki patlama ve yangınlardan derin üzüntü duyduğu bildirildi.

Çavuşoğlu, "Türkiye halkı ve hükümeti adına, olaydan etkilenenlere en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost Küba halkının acısını paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Küba'nın Matanzas Limanı'ndaki tanker üssünde 5 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü patlamalarda yaralıların sayısı 4 kişi artarak 125'e yükseldi.

Bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 4 bini aştığı, yangının ise hala kontrol altına alınamadığı belirtildi.

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