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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ramallah'ta önemli açıklamalar: Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramallah'ta Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 'Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.

24 Mayıs 2022 Salı 15:08 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramallah'ta Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Mevkidaşım El Maliki'yi Türkiye'ye davet ettim.

Filistin'e destek önceliğimiz olmaya devam edecek.

İlk toplantıyı 4 sene önce gerçekleştirmiştik. Bir sonraki toplantı için bir 4 yıl daha beklememek için mutabıkız.

Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

İsrail'le ilişkilerin normalleşmesinde Filistin yönetimiyle eşgüdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail'le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır.

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