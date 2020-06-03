03 Haziran 2020 Çarşamba 12:48 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 12:54

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme dair sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Trump'ın ABD'deki antifaşist hareketi Antifa'yı "terör örgütü" ilan edecekleri yönündeki açıklamalarına PKK/YPG üzerinden tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan gruplarda olur. Bunu ABD'de de görüyoruz. Antifa'yı Trump terör örgütü ilan etti. Bu ülkenin kendi kararıdır. Aynı Antifa Suriye'de Türk askerine silah doğrulttuğu zaman ve PKK/YPG safhına geçip bize saldırdığı zaman da Amerika gibi müttefiklerin de aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Bana dokunduğu zaman terör örgütü, Türkiye'ye veya başka ülkeye dokunduğu zaman gerek yok yapsın. Bu doğru bir yaklaşım değil. Antifa'yı terör örgütü ilan ediyorsan PKK/YPG'yi de etsin." dedi.

"AŞIRI SOL PARTİLER BU İDEOLOJİYE SAHİP"

Antifa terör örgütü olabilir ama bize saldırırken de bu hassasiyetinin gösterilmesi gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Sağmış solmuş bizim herkesin görüşüne saygımız var. Ama ideolojiyi bahane ederek terör örgütü etrafında veya terör merkezli birleşmeye karşıyız. Aşırı sağ ve aşırı sol partiler de kendi ideolojilerine destek veriyor. Bunu Avrupa'da da görüyoruz. Özellikle aşırı sol partilerin bu ideolojiye sahip çıkarak terör örgütü PKK/YPG'ye destek verdiklerini görüyoruz. Orada görev yaparken bunları yaşadım. Terör örgütüyle görüşün ne olursa olsun mesafeni koyacaksın. Siyasi platformla terör örgütü arasında keskin bir çizgi olması gerekiyor. Türkiye'de de bu sorun var. Terör örgütünün güdümünden çıkamayan siyasi parti de var." dedi.