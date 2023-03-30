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Politika

Bakan Derya Yanık: Cumhurbaşkanımız bizatihi deprem bölgesini çok yakın takip ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Bütün kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizatihi deprem bölgesini çok yakın takip ediyor. Biz de üzerimize düşeni eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz, çalışacağız.' dedi.

AA30 Mart 2023 Perşembe 21:35 - Güncelleme:
Bakan Derya Yanık: Cumhurbaşkanımız bizatihi deprem bölgesini çok yakın takip ediyor
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Bakan Yanık, Osmaniye Valiliğince düzenlenen iftar programına katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programın ardından gazetecilere açıklama yapan Yanık, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Ramazan ayına buruk girildiğini belirten Yanık, "İnşallah hızlıca toparlanacağız ve kaldığımız yerden millete, memlekete hizmete bütün 85 milyon, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"DEPREMİN YARALARINI HIZLICA SARACAĞIZ"

Yanık, Osmaniye'nin metanetini, vatan sevgisini, çalışkanlığını, şefkatini ve cömertliğini ispat etmiş bir şehir olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Depremin yaralarını Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde hızlıca saracağız ve bir an önce Osmaniye'miz tekrardan o Cebelibereket'in bereketli kısmına ulaşmış olacak.

Bütün kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizatihi deprem bölgesini çok yakın takip ediyor. Biz de üzerimize düşeni eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz, çalışacağız."

Konuşmanın ardından Yanık, konteyner kentte kalan şehit piyade er İbrahim Kaçar'ın ailesi ile depremzedeleri ziyaret etti.

Programa, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da katıldı.

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