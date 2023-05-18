Bakan Dönmez: Milletimizin ferasetiyle kumar masalarını dağıttık

AK Parti Eskişehir Milletvekili seçilen Bakan Dönmez, Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin katılımıyla kentteki bir otelde düzenlenen Cumhur İttifakı Basın Buluşması'nda seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dönmez, 14 Mayıs'ta milli iradenin bir kez daha tecelli ettiğini, Türkiye'nin demokrasi sınavını yüksek bir katılımla alnının akıyla tamamladığını söyledi.

Seçim güvenliğiyle ilgili hususlardan birinin enerji olduğuna dikkati çeken Dönmez, seçim günü Türkiye sathında herhangi bir sorun yaşanmadan sürecin tamamlandığını belirtti.

Dönmez, milletin 21 yıldır olduğu gibi bir kez daha teveccühleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenini ortaya koyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Seçimden önce yapılan anketlere, algı operasyonlarına, tüm iftira ve saldırılara rağmen bir kez daha Anadolu irfanı galip geldi. Milletimizin ferasetiyle, oynanan her oyunu kurulmak istenen bütün tuzakları bozduk, kumar masalarını dağıttık. Cumhur İttifakı'mızın bütün temsilcileri olarak seçim süreci boyunca sokak sokak, kapı kapı gezdik. Milletimize gerçekleri, hakkı hakikati anlattık. Bir kez daha Cumhur İttifakı'ndaki bütün kardeşlerimize üstün gayretlerinden, fedakarlıklarından, özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her zaman ifade ettiği bir söz vardır; 'Biz kazanınca, kimse kaybetmeyecek.' Bugüne kadar hep öyle oldu bundan sonra da hep öyle olacak inşallah."

"ENKAZ ALTINDA İKTİDAR ARADILAR"



Seçim gecesi hep birlikte bazı olaylara şahit olunduğunu kaydeden Dönmez, şunları anlattı:

"Deprem bölgesinden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Cumhur İttifakı'na yüksek oy çıktı diye içlerindeki kini, nefreti ortaya çıkardılar. Meğer bunların yardımı seçim yardımıymış, göz boyamakmış, karşılık bekleyerek yapılmış. Bunlar, tabirimi maruz görün, insanlıktan nasibini almamış kişiler. Bunlar bunca acıya rağmen enkaz altında iktidar aradılar. Depremin ilk günlerinde ben de oradaydım, 45 günüm orada geçti. Devletimiz tüm ilgili kurum kuruluşlarıyla ardından tüm sivil toplum kuruluşlarımız oraya adeta yağdı, yardımlarını yağdırdılar. Bizzat birçok olaya yakinen şahidiz. Birçok depremzedenin acısına ortak olduk. Bazıları da turist gibi gelip gitti. Ben onlara 'deprem turisti' adını veriyorum. Enkaz başında fotoğraf çektirdiler. Yanlarında getirdikleri ikinci sınıf oyuncularla ucuz tiyatrolar sergilediler."

Devletin depremin ilk gününden bu yana bütün kurumlarıyla, bütün imkanlarıyla hep sahada olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Nitekim tüm yurttaşlarımız sadece deprem bölgesinde değil 81 vilayetimizde evlerini, yuvalarını ve sofralarını paylaştılar. Eskişehir'imizde de birçok depremzedeyi misafir ettik. Onların ihtiyaçlarını gidermek için hatta anayasal bir hak olan seçme hakkını kullanabilmesi için de devletimiz gerektiğinde ulaşım yardımı yaptı. Gerektiğinde araç tutup gönderdi. Neredeyse oradaki seçimlere katılım oranı, Türkiye'nin genel ortalamasının çok altında değildi. Büyük oranda teveccüh ve katılım vardı." değerlendirmesini yaptı.

Muhalefet partilerine mensup başkanların yönettiği bazı büyükşehir belediyelerinin son günlerde depremzedeleri cezalandırmak için misafirhanelerden çıkartmaya bile kalktığını söyleyen Dönmez, şöyle devam etti:

"Dediler ki 'Gidin AFAD'a bundan sonra AFAD size yardımcı olacak.' Seçim gecesi yine bir başka tiyatroyu daha yaşadık. Kendi ifadeleriyle iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, gerçekleri çarpıtarak 'Biz öndeyiz, hiç merak etmeyin.' şeklinde ekranlardan milleti kandırmaya çalıştılar. Bir müddet sonra onların da sesi kesildi. Çünkü sonuç zaten sandıktan çıkan neyse çeşitli ajanslar kanalıyla da olsa her partiye gitti, televizyon ekranlarına gitti ve sonuç ortada tecelli etmiş oldu."

"MİLLETİMİZ GERÇEKLERİ GÖRDÜĞÜ İÇİN CUMHUR İTTİFAKI'NI MECLİSTE ÇOĞUNLUĞA TAŞIDI"



Bakan Dönmez, "terörle iş tutanlara, terör sevicilerine" milletin bir kez daha seçim gecesi gereken cevabı verdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kandil'den yeni bir açıklama daha geldi: 'İkinci turda da işbirliğimiz sürecek' dediler. Şimdi de milliyetçi muhafazakar kardeşlerimizin oyunu almak için videolar çekiyorlar. Strateji değişikliğine gideceklerini söylüyorlar. Ortada söylenmiş birçok söz var. Bunlar tamamen vatandaşın özellikle milliyetçi oyların kendi adaylarına yönlendirilmesi adına yapılan algı operasyonudur. Kandil'den ve Kandil'in temsilcilerinin seçim meydanlarındaki konuşmalarında adeta ülkeyi tehdit edercesine yapılan açıklamalardan kimin hangi tarafta olduğunu herkes ayan beyan gördü. Bu saatten sonra 'Bizim onlarla temasımız yoktu' demenin hiçbir gerçekliği olmaz. Bunu zaten vatandaşımız da görüyor. Meydan meydan gezip 'Apo'ya, Demirtaş'a, Kavala'ya özgürlük vereceğiz' demelerini kimse unutmayacak, biz de unutturmayacağız. Milletimiz de 14 Mayıs günü bu gerçekleri gördüğü için büyük teveccühle Cumhur İttifakı'nı Mecliste çoğunluğa taşıdı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da çok az bir farkla yine birinci gelmiş oldu."

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun yapılacağını anımsatan Dönmez, "Bir yerde ilk yarısı oynanmış maç gibi düşünebiliriz. Evet, ikinci yarıya önde gidiyoruz. Maç 90 dakika. Hakem de milletimiz. Öyle ümit ediyorum ki milletimiz yine birinci seçimde olduğu gibi Cumhurbaşkanı'mıza desteğini devam ettirecek, belirgin bir farkla da yine Cumhurbaşkanı'mıza milletine, devletine hizmet etme yetkisi verecektir. Türkiye düşmanları üzülecek ama milletimiz sevinecek. Türkiye için dua eden, gözyaşı döken milyonlar sevinecek." ifadesini kullandı.

Dönmez, 28 Mayıs'ta yapılacak seçim için "vefa seçimi" nitelemesinde bulunarak, şöyle dedi:

"Şimdi inşallah milletimiz de 21 yılın şanına yakışır bir şekilde bir kez daha oylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan yana kullanacak. O yüzden diyoruz ki büyük Türkiye zaferi için haydi bir kez daha sandığa. Oylarımızı inşallah bir kez daha istikrar için vereceğiz. Oylarımızı bir kez daha birliğe, refaha ve büyük Türkiye hareketine vereceğiz. 28 Mayıs'ta aydınlığa hep birlikte imza atacağız. Bu uğurda ter döken bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun."

Soru cevap bölümünde ise Bakan Dönmez, bir gazetecinin seçim döneminde yoğun tempoyla çalıştıklarını hatırlatması üzerine, şunları kaydetti:

"Tempomuz yüksekti. Hakikaten yoğun bir tempoyla çalıştık. Sadece ben değil tüm aday arkadaşlarımız, partilerimizle, teşkilatlarımızla görevli il başkanımızla, mahalle başkanlarımıza, sandık müşahitlerimize kadar birçok arkadaşımız yoğun bir tempoyla da bu süreci getirdi. Yine aynı tempo olacak tabii. Çünkü kritik bir seçim. Hala sonuçlanmadı, biliyorsunuz. Bu ülkeyi 5 yıl süreyle yönetecek cumhurbaşkanını belirleyeceğiz. Biz Eskişehir'de Cumhur İttifakı'nın paydaşları olarak yine aynı tempoyla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte Cumhur İttifakı'nın birçok müşterek programını göreceksiniz. Bu süreçte Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı etrafında ortak bir programla sahada fiilen aktif bir şekilde yer alacağız. Hedefimiz Eskişehir'de de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a daha fazla oy getirmek. Amacımız bu, Eskişehir'in ekranlarda meşhur olan Türkiye haritası üzerindeki rengini turuncuya çevirmek."

Toplantıda, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı değerlendirmelerde bulundu.