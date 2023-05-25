Bakan Dönmez'den Ümit Özdağ'a gönderme: 'Onlar gelirse ülke parçalanır' diyenler koltuk uğruna ideallerden vazgeçti

Kentte faaliyet gösteren taksici, minibüsçü, otobüsçü ve servisçi esnafı ile Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda bir araya gelen Dönmez, şoför esnafının sıkıntılarının farkında olduklarını, çözümü de birlikte bulacaklarını söyledi.

Unutmayacakları gecelerden birisinin 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi olduğunu kaydeden Dönmez, "İstanbul'da, Ankara'da, Eskişehir'de, 81 ilin tamamında yoğunlukları farklı olmakla birlikte bu geceye maalesef tanıklık ettik. Yine bu gecede otobüs, kamyon, minibüs, taksi esnafımızın, şoförümüzün tankların ve topların karşısında nasıl dimdik durduğunun canlı şahitleriyiz. Allah razı olsun. Şehitlerimiz de var. Onları da rahmetle anıyorum. Sizlerin sayesinde milletimiz meydanlara akmış oldu ve vatanına, bayrağına da sahip çıkmış oldu." diye konuştu.

Önlerinde yeni bir seçim daha olduğunu ifade eden Dönmez, "Son günlerde tüm yaşananları görüyorsunuz. Daha önce 'Bir araya gelmem mümkün değil' diyenler, birbirlerini terörle, teröristlerle bir arada olmakla suçlayanlar, 'Onlar gelirse ülke parçalanır' diyenler bir koltuk uğruna tüm ideallerden vazgeçmeye başladılar. Bir de kalkmış şimdi beyefendi Cumhur İttifakı'mızın ortaklarına ve Cumhur İttifakı'mızın adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a da iftira ve bühtanlarda bulunuyor. Teröristle iş tuttuğunu söylüyor. Daha düne kadar Kandil'den mesaj geliyordu. HDP'liler sana her türlü tehdidi, şantajı yaptı. Bir kere de çıkıp kürsülerden 'Size ne oluyor arkadaş? Benim size ihtiyacım yok' diyebildi mi?" ifadesini kullandı.

Seçimin son derece kritik olduğunu vurgulayan Fatih Dönmez, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimlerinin yabancı medya tarafından dünyanın en önemli seçimlerinden birisi olarak değerlendirdiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, kendileri açısından önemli. Niye en kritik seçimlerinden birisi? Çünkü emperyalist güçlerin buradaki emelleri, arzuları bitmedi. Eski Türkiye'de olduğu gibi sözü dinlenen bir yönetim gelsin istiyorlar da onun için. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız diklenmeden dik durmasını bildiği için, milli menfaatlere aykırı olan hiçbir teklifi kabul etmediği için onun değiştirilmesini istiyorlar. Şöyle düşman oklarına bakın. Kime yöneliyor? Emperyalistler, FETÖ'cüsü, PKK'sı, DHKPC'si, Ermenileri benzer. Bugüne kadar Türkiye'ye düşmanlıkta hiç geri adım atmamış olan ülkelerin, yetkililerinin veya örgütlerin yetkililerinin okları nereye gösteriyorsa biz orada duracağız. Bugün bizim için milli bir görev. Özellikle 28 Mayıs'ta ilk turda geçemedik biliyorsunuz yüzde 50'yi. İnşallah bu turda yüzde 50'yi geçmek suretiyle onlara güzel bir cevap vereceğiz."

Eskişehir'de şoför esnafının sıkıntılarıyla ilgili geldikleri günden itibaren oda başkanlarıyla çeşitli toplantılar yaptıklarına değinen Bakan Dönmez, sorunların kaynağının hükümet değil kentteki yerel yöneticiler olduğunu gördüklerini kaydetti.

Şoförlerin hukuki yönden birtakım mücadeleler vermesine rağmen bugüne kadar istediklerini elde edemediğini söyleyen Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü şoför esnafını bu şehre hizmet eden değil adeta yük olan olarak görmüşler. Halbuki şoför esnafımız bu kentin yükünü, insanını taşıyor. En değer verdiği kıymet verdiği eşyalarını taşıyor. Nasıl bunu dışlarsın? Ama zihniyet öyle olunca yapacak bir şey yok. Çünkü o sorun görmüyor. Sorunu görmediği müddetçe de bu soruna çözüm üretmesini de beklememiz doğru değil."

Şoför esnafının sorunlarının çözümü için üzerlerine düşeni yapacaklarına vurgu yapan Dönmez, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Şimdi Sayın oda başkanımızla, yönetici arkadaşlarımız geldi. Sadece Eskişehir'de olan bir sorun değil bu tabii. Plaka, tahsis ve tahdit konusu. Geçmişte bu plakalar size verilirken süresiz verilmiş. İhale şartnamesi böyle hazırlanmış. Sözleşmeler böyle yapılmış. Lakin bir müfettiş gelmiş ve demiş ki 'Bunlara süre getirmeniz lazım.' Aslında bakanlık da 'Böyle bir uygulamaya gitmenize gerek yok' demesine rağmen işlerine de böyle geldiği için kenti yönetenlerin, şimdi bu sizin süresiz olarak almış olduğunuz plakalara tahdit getirmeye çalışıyorlar. Ben Ulaştırma Bakanımızla birkaç saat önce görüştüm. Dedim ki 'Kentimizde böyle bir sorun var, sayın bakanım' 'Biliyorum' dedi. 'Sadece Eskişehir'de değil diğer kentlerimizde de benzer sorun var. Hiç merak etmesinler, yasa taslağımız hazır. Meclis açılır açılmaz o yasayı geçireceğiz. Şoför esnafımızı da bu dertten kurtaracağız' diye söyledi."

Programda AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP İl Başkanı İsmail Candemir, BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Osman Mandacı da birer konuşma yaptı.

Dönmez'e konuşmasının ardından şoför esnafı tarafından hediye takdim edildi.