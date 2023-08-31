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Politika

Bakan Ersoy açıkladı: Kısa sürede tamamlanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'ne yapılan karşılama merkezinin kısa sürede tamamlanacağına inandığını söyledi.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 20:20 - Güncelleme:
Bakan Ersoy açıkladı: Kısa sürede tamamlanacak
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Ersoy, Arslantepe Höyüğü'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, höyüğün birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Arslantepe Höyüğü'nde 1930'lu yıllardan bu yana yapılan arkeolojik kazılar sonucunda kerpiç saray, tapınak, mühür baskısı ve metal eserlerin bulunduğunu dile getiren Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Elde edilen veriler göstermektedir ki o dönemde Arslantepe, aristokrasinin doğduğu ve ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkezdir. İncelendiğinde, sarayın koridor duvarlarının baskı motif ve duvar resimleri ile bezendiği görülmektedir. Binanın çeşitli bölümlerinde çok sayıda mühür baskısının bulunması, idari etkinliklerin yoğunluğunu ve çok sayıda memurun çalıştığını ortaya koymaktadır. Aslında kurumsal devletin ilk örneği burada olmuş. Bu höyük, Yakın Doğu'da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına istisnai biçimde tanıklık ederken, Uruk Uygarlığı'yla ilişkili olmasına karşın özgün mimari özellikler sergilemektedir."

Ersoy, ziyaretçilerin genel ihtiyacını karşılamak ve tesisin daha nitelikli hale gelmesi için Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyinin de önerilerini dikkate alarak düzenleme yapmaya karar verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Höyüğün sınırları dışında 3. derece Arkeolojik sit alanında, mevcutta ilköğretim okulu olarak kullanılan yapıların bulunduğu parsellerin kamulaştırılmasıyla ziyaretçi karşılama merkezi yapılması planlanmıştır. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar sonucunda yapılması planlanan ziyaretçi karşılama merkezi için proje yetkisi ilgili belediyeye verilmiş, Bakanlığımız denetiminde hazırlanan projeler Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca geçtiğimiz yıl onaylanmıştır. Söz konusu projelerin uygulamasına yönelik Arslantepe Höyüğü, karşılama merkezi yapımı ve çevre düzenleme işine ilişkin Bakanlığımız, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 7 Ağustos tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde projenin maliyetinin bir kısmı Fırat Kalkınma Ajansı, geri kalan miktarı ise Bakanlığımız tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır. Hızla başlanılan bu projenin çok kısa sürede tamamlanacağını inancım tamdır."

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum amirleri ve ilgililer katıldı.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  • Bakan Ersoy
  • Arslantepe Höyüğü

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