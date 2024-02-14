Bakan Ersoy: Afrodisias Antik Kenti rekor kıracak

Afrodisias Antik Kenti Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Ersoy, burasının Roma döneminde heykeltıraşlık yeteneğinin yansıtıldığı önde gelen merkezlerden olduğuna işaret etti.

Kentte görülen kalıntıların büyük bölümünün Roma dönemine ait olduğunu aktaran Ersoy, "Afrodisiaslılar kendilerini heykeltıraşlık sanatındaki ustalıklarıyla Roma dünyasına tanıttılar, biz de onların mirasını yapacağımız koruma çalışmaları ile tüm dünyaya tanıtacağız." dedi.

Yabancı kazı başkanı olan antik kentlere Türk bilim insanlarından oluşan koordinatörler görevlendirildiğini belirten Ersoy, Afrodisias için de aynı zamanda Tripolis Antik Kenti Kazısı Başkanı olan Prof. Dr. Bahadır Duman'ın görevlendirildiği bilgisini paylaştı.

"Geleceğe Miras Afrodisias" projesi kapsamında yapılacaklar hakkında bilgi veren Ersoy, şöyle konuştu:

"Afrodisias'ta kent parkı ve havuzun yanı sıra en ihtişamlı yapılardan biri olan Tetrapilon'da konservasyon, Tetrastoon'da ise kazı ve restorasyon çalışmalarını başlatıyoruz. Antik dönemde Afrodisias'taki bazilika kentin en büyük kapalı binasıydı. Binanın ön cephesine odaklanan yeni bir proje ile devasa giriş sütunlarını ayağa kaldırma çalışmalarını 2023 yılında tamamlamış ve binanın cephesinde Diokletianus'un 'tavan fiyat fermanı'nı sergilemiştik. Şimdi ise hazırladığımız yeni projeyle binanın kalan kısmı için kazı yapacak, mozaiklerin konservasyonunu tamamlayacak ve sütunları ayağa kaldırarak yapının ziyaretçiler tarafından algılanmasını kolaylaştıracağız. Yaklaşık 120 yıl önce kazılan ve aradan geçen zamanda tekrar toprak altında kalan gymnasiumu kazarak yapıyı yeniden ortaya çıkaracak ve ziyaretçi güzergahına alternatif oluşturacağız."

Proje kapsamında hamam odalarını da ziyaretçiye açacaklarını vurgulayan Ersoy, Agora'da yapılacak kazı çalışmalarıyla Afrodisias'ta yeni bir yapıyı daha ortaya çıkaracaklarını, kentin sur duvarlarını da görünür hale getireceklerini ifade etti.

- Gece müzeciliği

Afrodisias'ta Osmanlı dönemi hamam ve Geyre evlerine yönelik belgeleme, konservasyon ve restorasyon çalışmalarını da proje kapsamında gerçekleştireceklerini aktaran Ersoy, çok sayıda yazıt ve kabartmalı mermer lahite sahip antik kentte iki yeni teşhir alanı planladıklarını dile getirdi.

Anıtsal yapılar ile gezi güzergahlarını aydınlatarak antik kenti gece müzeciliği kapsamında da ziyarete açacaklarını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Afrodisias Müzemizde güçlendirme çalışmaları, teşhir, tanzim ve onarım uygulamalarını da gerçekleştireceğiz. Afrodisias için hazırlanan bütün bu projeler, başlayan uygulamalar ve yoğun bir mesai ile kentin daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacağız ve süreç için 1 milyar 750 milyon lira bütçe ayıracağız. Bir sene sonra buradaki değişiklikleri gözlemlemek için yeniden burada buluşacağız. Afrodisias diğer ören yerlerimize de örnek olacak, gece müzeciliğiyle, gelişmiş restorasyon çalışmalarıyla ziyaretçi rekorları kıran bir noktamız olacak"

Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.