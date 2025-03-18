Bakan Ersoy: Çanakkale şehitlerimize karşı en büyük sorumluluklarımızdan biri

Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu vatanın evlatları, dün olduğu gibi bugün de yarın da asla onurunu çiğnetmeyeceğini, Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in, Çanakkale'de, Milli Mücadele'de şehitlerin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Ersoy, Çanakkale'de birleşen emperyalist güçlerin, dünyanın en güçlü orduları karşısında Türk milletinin bağımsızlığından taviz vereceğinin planlarını yaptığını hatırlattı.

Denizde ve karada düşmana geçit vermeyen kahraman ordunun canını ortaya koyarak tarihin akışını değiştirdiğini belirten Ersoy, "İşte biz bugün Çanakkale'ye baktığımızda denizde ve karada yürütülen bağımsızlık mücadelesini bir adım daha ileriye taşıyarak gökyüzünde de bağımsızlığımızı teminat altına almak için tarihin en önemli çalışmalarını hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz." dedi.

Çanakkale'deki mücadelenin aynı zamanda sömürgeci güçler tarafından işgal edilen farklı toplumlara da ilham olduğunu belirten Bakan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı şekilde bugün sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'nin dünyada yaşanan haksızlıklara, zulümlere, işgallere karşı duruşu ilhamını Çanakkale ruhundan almaktadır. Biz dün olduğu gibi bugün de bu emperyal politikalara karşı durmayı ve mazlum milletlerin hakkını korumayı sürdüreceğiz. Tarihimiz ve kültürümüz, ait olduğumuz medeniyetimiz, bize ne pahasına olursa olsun zulmün parçası olmamayı öğretmiştir. Dünyada barışın, huzurun ve kardeşliğin güçlenmesi için mücadele vermek, Çanakkale şehitlerimize ve tarihimize karşı en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Bu sorumluluk çerçevesinde biz Çanakkale ruhuna sahip çıkmaya, Çanakkale'yi anlatmaya, etnik, dini hiçbir ayrım yapmadan mazlum milletlerin sesi olmaya ve gönül coğrafyalarımızla güçlü ilişkiler kurmaya devam edeceğiz."