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Politika

Bakan Ersoy: Devlet Tiyatroları 2023-2024 sezonunda 2 milyon 149 bin seyirciye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatrolarının 2023-2024 sezonunda 2 milyon 149 bin 361 seyirciye ulaştığını, 224 yerli ve yabancı oyun sahnelediğini ve 737 turneyle Türkiye'yi dolaştığını bildirdi.

AA27 Mart 2025 Perşembe 12:40 - Güncelleme:
Bakan Ersoy: Devlet Tiyatroları 2023-2024 sezonunda 2 milyon 149 bin seyirciye ulaştı
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Ersoy, sosyal medya hesabından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde, Devlet Tiyatrolarının 2023-2024 sezonunda elde ettiği başarılarına ilişkin açıklama yaptı.

Sanatın gücüyle sahnede tarih yazdıklarını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Sahneye koyduğu seçkin oyunlar, ulusal ve uluslararası prestijli festivaller, yenilikçi yaklaşımlarla Devlet Tiyatroları yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sahneler de rekora koşuyor. Devlet Tiyatrolarımız 2023-2024 sezonunda 2 milyon 149 bin 361 seyirciye ulaştı, 224 yerli ve yabancı oyun sahneledi, 737 turneyle Türkiye'yi dolaştı. 'Hiçbir Yeri Unutmadık' dedik ve sahnesi olmayan ilçelere, köylere ulaştık. 'Kamyon Tiyatro' ile özellikle deprem bölgelerine sanatı taşıyarak 55 il ve 80 ilçede 41 bin 848 seyirciyle buluştuk."

Devlet Tiyatrolarının "Yüzyıllık Destan-Ateş, Savaş, Bayrak" üçlemesinin Cumhuriyet'in 100'üncü yılına damgasını vurduğunu belirten Ersoy, 63 temsilde 31 bin 255 seyirciyi etkileyen destansı eserin, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinde de büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Çocukların hayal dünyasını zenginleştiren 40 oyunla 257 bin 146 seyirciye ulaştıklarını aktaran Ersoy, "Filozof Çocuklar Projesi" ile 3-6 yaş arası miniklere özel temsiller düzenleyerek felsefi düşünce yapılarının gelişimine katkı sağladıklarını ve sanatın ışığında yürümeye devam ettiklerini anlattı.

Bakan Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayarak sahnenin büyüsüne emek veren sanatçılara teşekkür etti.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  • Bakan Ersoy
  • 27 Mart Dünya Tiyatro Günü

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