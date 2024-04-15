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Politika

Bakan Ersoy duyurdu: Müze ve ören yerlerini 2 milyona yakın kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatilinde 1 milyon 784 bin 233 kişinin Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret ettiğini açıkladı.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 16:55 - Güncelleme:
Bakan Ersoy duyurdu: Müze ve ören yerlerini 2 milyona yakın kişi ziyaret etti
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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarih ve kültür mirasına büyük ilgi gösterildiğini belirterek, "Bayram tatilinde Türkiye'nin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmek isteyen 1 milyon 784 bin 233 kişi, Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti." bilgisini paylaştı.

En çok ziyaret edilen yerin ise Mevlana Müzesi olduğunu belirten Ersoy, Mevlana Müzesi'ni sırayla İzmir Efes Örenyeri, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Nevşehir Zelve-Paşabağlar Örenyeri, Nevşehir Göreme Örenyeri'nin takip ettiğini kaydetti.

Ersoy, "Geçmişimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına verdikleri bu çok kıymetli destekten dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
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