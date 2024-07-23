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Politika

Bakan Ersoy: Hatay 85 yıl evvel milletimizin birlik ve beraberliğine verdiği önemi tüm dünyaya ilan etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın ana vatana katılışının 85'inci yılını kutladı. Bakan Ersoy, 'Eşsiz mirasıyla bu toprakların göz bebeği olan Hatay bundan 85 yıl evvel milletimizin birlik ve beraberliğine verdiği önemi tüm dünyaya ilan etti.' dedi.

AA23 Temmuz 2024 Salı 17:46 - Güncelleme:
Bakan Ersoy: Hatay 85 yıl evvel milletimizin birlik ve beraberliğine verdiği önemi tüm dünyaya ilan etti
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Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu'nun kadim kenti Hatay'ın ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümünü Bakanlığın "Film Mirasım" arşivinden şehre özel tarihi görüntülerle kutladıklarını belirtti.

Bakan Ersoy, "Eşsiz mirasıyla bu toprakların göz bebeği olan Hatay bundan 85 yıl evvel milletimizin birlik ve beraberliğine verdiği önemi tüm dünyaya ilan etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu yolda emeği geçen herkesi rahmetle ve minnetle anıyorum. Hatayımızın ana vatana katılışının 85'inci yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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