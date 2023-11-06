Bakan Ersoy: Hedef 5 milyon İngiliz turist

Bakan Ersoy, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı World Travel Market (WTM) fuarında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgını öncesi Türkiye'nin 2,5 milyon İngiliz ziyaretçi ağırladığını kaydeden Ersoy, "Kısa vadeli programda pandemi sonrası hızlı bir çıkış yakaladık ve bu yıl, 3,8 milyon İngiliz ziyaretçiyle sezonu kapatacağız. 2026 hedefimiz 5 milyon. Aşamalı olarak bu plana uygun şekilde pazarı büyütmeye devam ediyoruz." dedi.

Ersoy, İngiliz turistlerin daha çok Ege Bölgesi'ne gelirken Antalya'nın daha fazla ziyaretçi ağırlamaya başladığını belirterek, "İstanbul ile ilgili tanıtımlar da sonucunu verdi ve şu anda yoğun şekilde İngiltere pazarından turist alıyor." diye konuştu.

Sağlık turizminin alternatif bir potansiyel oluşturmaya başladığına vurgu yapan Ersoy, arkeolojik kazı çalışmalarıyla ilgili bütçelerde de artışa gittiklerini söyledi.

Bakan Ersoy, Türk kazı başkanlıklarının olduğu noktalarda 12 aylık programın devreye girdiğini, yabancı kazı başkanlıklarının olduğu alanların ise yıl sonuna kadar 12 aylık programa dahil edileceğini ve bu noktalarda yıl sonuna kadar Türk koordinatörlerin görevlendirileceğini anlattı.

Ersoy, Türkiye'nin kültür turlarında da bir numaralı destinasyon olması hedefinden söz ederek, "Bu sene, geçen seneye kıyasla ören yerlerindeki ziyaretçi sayısının yüzde 47 arttığını görüyoruz. Hem bunun tanıtımını sağlıyoruz hem de görülecek yerlerin yeniden ihyasının sonucunu alıyoruz." diye konuştu.

Gecelik ziyaretçi başı gelirin 2017'de 67 dolarken bu miktarın 2023'te 100 dolara yükseldiğine de dikkati çeken Ersoy, ikinci hedefin 130 dolara ulaşmak olduğunu ifade etti.

Ersoy, bunun için pazar ve ürün çeşitliliğini artırmak gerektiğini kaydederek, "Gastronomiyle ilgili perşembe günü Michelin lansmanı olacak. Bizi geçen yıl İstanbul ile rehberine aldı. Yoğun yönlendirmelerimiz sonuç verdi ve perşembe günü İzmir, Urla, Çeşme ve Bodrum'u seçkilerine dahil edecekler. Hep birlikte perşembe günü hangi restoranın, hangi şefin ödül almaya hak kazandığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye üzerinden KKTC'ye ya da KKTC'den devam uçuşlarına ilişkin bir çalışma yürütüldüğünü de söyleyen Ersoy, uluslararası güvenlik sürecinin tamamlanmasıyla KKTC'ye yönelik kampanyalara da ağırlık vereceğini söyledi.

Ersoy, WTM kapsamında Bulgaristan ve KKTC'den mevkidaşlarıyla da görüştü. Fuar alanında kurulan Türkiye, KKTC ve Azerbaycan standlarını gezen Ersoy, bazı özel turizm şirketlerinin temsilcileriyle de bir araya geldi.