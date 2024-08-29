Bakan Ersoy: İki ülke arasındaki ilişkileri parlak bir geleceğin beklediğine inanıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'ın tarihi Buhara şehrinde incelemelerde bulundu.

Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Başkanı Umid Şadiyev ve Buhara İl Vali Yardımcısı Batırcan Şahriyarov'un refakatinde Buhara'nın tarihi yerlerini inceleyen Ersoy, ilk olarak Bahaddin Nakşibendi türbesini ziyaret etti.

Daha sonra Buhara'nın tarihi yapılarının bulunduğu eski şehir kısmında bulunan Lebi Havuz külliyesini inceleyen Ersoy ve beraberindeki heyet, bölgede bulunan Mirza Uluğbey ve Abdulazizhan medreseleri, Kalan minaresi ve medresesi ile geçmişte Buhara Emiri'nin sarayı olan Ark Kalesi'ni gezdi.

Yeni otel ve turistik altyapı tesislerinin inşaatının devam ettiği Buhara City'yi de gezen Ersoy, ardından TİKA'nin destekleriyle kurulan Girişimci Kadınlar Derneğinin binasını ziyaret etti.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin dost ve kardeş Özbekistan ile güçlü bağlarını pekiştiren, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan Girişimci Kadınlar Derneği Buhara Şubesi'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Buhara'nın tarihi derinlikleri ve kültürel zenginlikleriyle sadece Özbekistan'ın değil, tüm insanlığın ortak değeri olduğunu belirten Ersoy, Girişimci Kadınlar Derneği Buhara Şubesi'nin yeni hizmet binasında girişimci kadınların el emeği, göz nuru projelerinin hayata geçeceğini, yaratıcılıklarını ve azimlerini sergileyeceklerini vurguladı.

Ersoy, Türkiye ile Özbekistan arasında uzun yıllardır süregelen dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kültürel ve ekonomik alanlarda her geçen gün daha da güçlenmekte olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in güçlü liderliklerinde iki ülke arasındaki ilişkileri parlak bir geleceğin beklediğine inanıyoruz. Özbekistan ve Türkiye ilişkilerinin eğitimden sağlığa, kültürden turizme kadar her alanda gelişmesi için çabalarımız artarak devam ettirilecektir." dedi.



TİKA vasıtasıyla 1992 yılından bu yana Özbekistan'da eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, kültürel hayata katkı, meslek edindirme, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi, acil ve insani yardımlar alanlarında değeri milyonlarca dolar olan binden fazla proje ve faaliyetin hayata geçirildiğini anımsatan Ersoy, "Biz Özbekistan'ın her zaman yanındayız, Özbekistan'ın da her zaman bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Mesafelere aldırmadan kurulan bu kardeşlik, dostluk ve gönül köprüsünü daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.