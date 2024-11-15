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Politika

Bakan Ersoy: İklim dirençli bir gelecek için çalışmaya kararlıyız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iklim değişikliğinin neden olduğu sorunların tek başına çözülemeyeceğini, küresel ve koordineli bir eylemin şart olduğunu söyleyerek 'Hep birlikte, herkes için sürdürülebilir ve iklim dirençli bir gelecek için çalışmaya kararlıyız.' dedi.

AA15 Kasım 2024 Cuma 14:08 - Güncelleme:
Bakan Ersoy: İklim dirençli bir gelecek için çalışmaya kararlıyız
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Ersoy, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen "COP29'da Kültür Tabanlı İklim Eylemi için 2. Yüksek Düzeyli Bakanlar Diyaloğu"na katılarak burada konuştu.

Azerbaycan'ı COP29 Başkanlığını üstlenmesi dolayısıyla kutlayan Ersoy, konferansın, küresel iklim değişikliğiyle mücadele çabalarında önemli bir adım olacağına ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılayacağına emin olduğunu belirtti.

Ersoy, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Paris Anlaşması ve COP toplantıları gibi küresel girişimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli ilerlemeler kaydettiğini ve net hedefler belirlediğini söyleyerek, bu konuda hala yapılacakların bulunduğunu ve gerekli sonuçları elde edebilmek için uluslararası işbirliğinin devamının büyük önem taşıdığını vurguladı.

İklim değişikliğinin hem kültürel hem de doğal mirasa tehdit oluşturduğunu ifade eden Ersoy, "UNESCO, Dünya Mirası alanlarındaki buzul alanlarının 2050 yılına kadar kaybolabileceğini raporlamaktadır. Birçok kültürel ve doğal alan, aşırı hava olaylarının etkilerine karşı giderek daha savunmasız hale gelmektedir. Bu riskler, ortak mirasımızı gelecek nesiller için korumanın aciliyetini gözler önüne sermektedir." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarına ilişkin, "2021 yılında Türkiye, Paris Anlaşması'nın tam tarafı olmuştur. Aynı yıl, Sayın Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip) Erdoğan, 2053 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefi koymuştur. Türkiye ayrıca, ülke genelindeki iklimle ilgili çabaları koordine etmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını kurmuştur. Bu hedefler doğrultusunda, Bakanlığımız, 2011-2023 İklim Değişikliği Eylem Planı çerçevesinde, doğal ve kültürel miras alanlarının iklim değişikliğine uyumunu sağlamak için bölgesel stratejiler geliştirmiştir. Mart 2024'te Türkiye, kültürel mirasın korunmasına odaklanarak, 2024-2030 dönemini kapsayan İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıklamıştır." bilgisini paylaştı.

Ersoy, iklim değişiklikleriyle mücadelede birliktelik ve koordinasyonun önemini vurgulayarak "Hiçbir ülke bu sorunları tek başına çözemeyecektir, küresel ve koordineli bir eylem şarttır. Bu toplantıda gösterilen işbirliği, iklim krizine çözüm bulmak için gereken ortak kararlılığın değerli bir örneğini sergilemektedir. Türkiye, Azerbaycan'ın COP29 Başkanlığına ve bu hedeflerine tam desteğini yinelemektedir. Hep birlikte, herkes için sürdürülebilir ve iklim dirençli bir gelecek için çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  • Bakan Ersoy
  • bakü
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