Bakan Ersoy, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Taşkent'te bir araya geldi

Ersoy'un Mirziyoyev tarafından kabulünde, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da hazır bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ersoy, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

Görüşmede Mirziyoyev ve Ersoy, Özbekistan ile Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, kültürel, insani ve turizm alanlarındaki işbirliklerinin genişletilmesi ile ilgili konuları ele aldı.

İki ülke arasındaki devletler arası işbirliğinin yüksek düzeyinden duydukları memnuniyeti dile getiren taraflar, yoğun kültürel ve insani alışverişin devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

Taraflar, karşılıklı işbirliğiyle ilgili yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesi, kurumsal uygulamalı işbirliği mekanizmalarının başlatılması, karşılıklı olarak kültür ve sinema günlerinin düzenlenmesi, sanat ve kültürel mirasın korunması, turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve diğer öncelikli alanlarda ortak projelerin teşvik edilmesinin önemini kaydetti.

Ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abduhakimov ile çalışma yemeğinde bir araya gelen Ersoy, ayrıca Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Başkanı Umid Şadiyev ile de görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra Ersoy, ülkedeki temaslarına ilişkin Türk basınına değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, Özbekistan ile geçmişe dayalı tarihi ve kültürel ilişkilerin olduğunu belirterek bu bağlamda Özbekistan'ın birçok konuda Türkiye'nin danışmanlığını istediğini kaydetti.

Bu ziyaretinin geniş kapsamlı bir ziyaret olduğunu ifade eden Ersoy, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile uzun süren bir görüşme yaptıklarını aktardı.

- "ÖZBEKİSTAN, TÜRKİYE'NİN DENEYİMLERİNDEN VE KURUMSALLAŞMIŞ YAPISINDAN YARARLANMAK İSTİYOR"



Bakan Ersoy, Özbekistan'ın özellikle Türkiye'nin turizm konusundaki deneyimlerinden yararlanmak istediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Türkiye'nin turizmde çok hızlı bir büyümesi var. 60 milyon ziyaretçi bu sene hedefliyoruz, inşallah geçeceğiz de. İleriye dönük de büyümeyi arttıracağız. Özbekistan da turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve gelen turist sayısını hızlı bir şekilde arttırmak istiyor. Zaten son birkaç senedir ciddi artışlar sağladı. Özellikle pandemiden sonra. Bu bağlamda da Türkiye'nin deneyimlerinden, bu kurumsallaşmış yapısından yararlanmak istiyorlar. Özbekistan'a gelecekte iyi bir turizm stratejisi oluşturabilmesi için ne tur işbirlikleri yapabiliriz, kurumlarımız know-how aktarımını nasıl gerçekleştirebilir, bunun stratejisi ile ilgili geniş kapsamlı bir görüşme oldu."

Ersoy, Özbekistan'ın kültür faaliyetlerine çok önem verdiğini, özellikle 2025 yılında karşılıklı kültür faaliyetlerini ve etkinliklerini arttıracaklarını ifade ederken, bu çerçevede 2025 yılında Özbek sanat kurumları ve sanatçıları ile Türk sanat kurumları ve sanatçılarının karşılıklı etkinlikler gerçekleştireceklerini vurguladı.

- "ORTAK YOL HARİTASI BELİRLİYORUZ"



Haziran ayında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Türkiye'ye ziyareti sırasında kültürel ilişkilerin karşılıklı geliştirilmesiyle ilgili kararlar alındığını hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu protokole uygun bir şekilde ivmelendireceğiz. Hem de bir yol haritası belirliyoruz gelecekle ilgili hem kültürel faaliyetler hem de turizm faaliyetlerini karşılıklı nasıl arttırabiliriz hem karşılıklı turizm trafiğinin arttırılması, karşılıklı hava trafiğinin arttırılması, Türkiye üzerinden Özbekistan'a hava trafiği sağlanması, Özbek Hava Yollarının Türk Hava Yolları ile ortak çalışmaları gibi birçok konunun ele alınacağı bir çalışma oldu. Daha da bitmedi. Özbekistan'ın farklı yörelerini de gezeceğiz, turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi için neler yapabiliriz, Özbekistan yetkilileri ile beraber iki gün geçireceğiz."

Ersoy, ülkedeki temasları kapsamında Özbek yetkililerle birlikte yarın Buhara şehrindeki tarihi yerleri gezecek, ayrıca yeni yatırım projelerinin tanıtım toplantısına katılacak ve Buhara Girişimci Kadınlar Derneğini ziyaret edecek.