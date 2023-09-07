İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8314
  • EURO
    28,7472
  • ALTIN
    1654.24
  • BIST100
    8334.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Ersoy, Samsun'da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Bakan Ersoy, Samsun'da incelemelerde bulundu
ABONE OL

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Samsun'a gelen Bakan Ersoy, ilk olarak Samsun Üniversitesinin 19 Mayıs ilçesindeki kampüsünü ziyaret etti.

Ardından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni giden Bakan Ersoy, üstü açık otobüsle deltayı gezdi.

Bakan Ersoy, Samsun Büyükşehir Belediyesine geçerek, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu ile kamu kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri hazır bulundu.

  • Kızılırmak Deltası
  • Kültür ve Turizm Bakanı
  • UNESCO Dünya Mirası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.