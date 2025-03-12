Bakan Ersoy: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek

Bakan Ersoy, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü anmak için TİKA Başkanlık Binasında düzenlenen "Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi II. Uluslararası Sempozyumu"nda konuştu.

Ersoy, Dr. Küçük'ün 1942'de çıkarmaya başladığı "Halkın Sesi Gazetesi" ile Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmakta çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, o tarihten bu yana aralıksız yayın hayatına devam eden gazetenin, Kıbrıs Türkü için önemli bir sembol olduğunu söyledi.

Dr. Küçük'ün 1984'deki vefatı sonrasında 1998'de, ailesi tarafından kurulan Dr. Fazıl Küçük Vakfı'nın, onun mücadelesini ve milli gayretlerini tanıtmak, Kıbrıs Türk Halkının mücadele tarihini ve ilkelerini nesilden nesle aktarmayı amaç edindiğini dile getiren Ersoy, kendilerinin de Dr. Fazıl Küçük Vakfı'nın, onun mücadelesini ve milli gayretlerini tanıtmak, Kıbrıs Türk halkının tarihini ve ilkelerini canlı tutmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

TİKA aracılığıyla 2020'de Dr. Fazıl Küçük Müzesi'nde yer alan çalışma odasına, Dr. Fazıl Küçük'ün birebir gerçekçi bir balmumu heykelinin yaptırıldığını bildiren Ersoy, "Bunun yanı sıra Halkın Sesi Gazetesi ve Dr. Küçük'e ait önemli belgelerin titizlikle taranarak geniş kitlelerin erişimine sunulması için de gereken katkı verilmiştir. Projenin hayata geçirildiği günden bu yana 40 yıllık arşivin tümü taranarak ve dijitalleştirilmesi sağlanmıştır. Söz konusu çalışmalar, bu değerli mirasın gelecek nesillere aktarılması, kültürel hafızamızın korunması adına büyük bir adım olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "TÜRKİYE, KIBRIS TÜRK HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Sempozyuma KKTC, Türkiye, Azerbaycan, Almanya ve İtalya'daki üniversiteler, kamu kurumları ve araştırma merkezlerinden yetkililerin katıldığını ve 27 bildiri sunulacağını paylaşan Ersoy, Kıbrıs meselesinin doğru bir şekilde kavranabilmesi ve yorumlanabilmesi adına sempozyumun önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, her zaman Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olduğunu belirten Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler de Kıbrıs Türk kültürünün, sanatının ve tarihinin korunması, yaşatılması ve dünyaya tanıtılması için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Kıbrıs Türk halkının zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak, tarihine sahip çıkmak ve onu daha geniş kitlelere duyurmak hepimizin ortak görevidir." ifadesini kullandı.

- "O ANAVATAN'I UYANDIRDI, HAREKETE GEÇİRDİ"

Dr. Fazıl Küçük için hazırlanan kısa film gösteriminin ardından konuşan Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Akay Küçük ise Fazıl Küçük'ün, Kuzey Kıbrıs'ın Anavatan'dan kopmaması için çok mücadele verdiğini dile getirdi.

Küçük, "O Anavatan'ı uyandırdı, harekete geçirdi. Gün geldi Kıbrıs'taki Rum toplumlarıyla da mücadele etti. Enosis'i gerçekleştirmek amacıyla kurulan yeraltı terörist örgütü EOKA çapulcuları ile savaştı. 1963 kanlı Noel'de 1973'e kadar Kıbrıs Türkü'nün en zor günlerinde toplumun başında mücadele verdi. Halkının yanından kaçmadı. Kıbrıs Türkleri'nden maddi ve manevi hiçbir şey almadı, aksine verdi. İşte biz bugün buralarda onu anıyor ve sizlere anlatmaya çalışıyorsak onun verdiği sonsuz mücadeleden dolayı duyduğumuz şükran borcundandır." sözlerini sarf etti.

Sempozyum kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile akademisyenler ve uzmanlar, Dr. Fazıl Küçük'ün mücadelesini ve Kıbrıs Türk halkının hak arayışını ele aldı.

Katılımcılar, konuşmaların ardından Dr. Fazıl Küçük'ün fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.