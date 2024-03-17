Bakan Ersoy: Türkiye'nin 200'den fazla ülkede tanıtımı yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranda düzenlenen "Fethiye Turizm Sektörü Temsilcileri Buluşması" programında konuşan Ersoy, son zamanlarda dünyanın çok büyük küresel ve bölgesel sorunlarla karşı karşıya kaldığını, ülke olarak devlet ve sektör el ele verip sektörü krizlerden en az etkilenen, kriz sonrası da en hızlı geriye dönen ve büyümeye devam eden bir konuma getirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin Kovid-19 krizinden en hızlı çıkan ülke olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Turizm Geliştirme Ajansıyla çok kısa bir sürede Türkiye'nin 200'den fazla ülkede tanıtımını yapan, dünyada en etkili, en yoğun tanıtım yapan ülke olduk. Eskiden Türkiye altıncı sıraya kadar gelmişti şimdi dördüncü sırada. Yani Türkiye dünyada en fazla turist alan dördüncü ülke konumuna geldi. Bundan sonra da inşallah hedefimiz 2028'e kadar üçüncü sıraya gelebilmek." dedi.

Bakan Ersoy, 2018'de bir hedef koyduklarını anımsatarak, artık nicelik kadar niteliğin de önemli olduğunu, sadece fazla turist hedefi koymayarak kişi başı gecelik gelirleri de artıracaklarını dile getirdi.

Kişi başı gecelik gelirin 2017 sonunda 65 dolara düştüğünü belirten Ersoy, yaptıkları çalışmalar sonucu geçen yılı 99 dolarla kapattıklarını, önlemler sayesinde yüzde 54 artış gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ersoy, bu yıl da yeni rekorlarla karşılaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, geçen yıl 54,3 milyar dolar gelir hedefiyle kapattıklarını, bu yıl hedeflerinin 60 milyar dolar, kişi başı gecelik hedefinin de 106 dolar olduğunu, 2028'e kadar da kişi başı gecelik hedefin 130 doları geçeceğini söyledi.

Ege Bölgesi'nin turizmden alması gereken pasta payını yüzde 10'lardan yüzde 20'lere çıkarmak gerektiğini aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu işler sadece Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmasıyla olmuyor. Büyükşehir belediyeleri ve yerel yönetimlerle koordine edilmesi gereken bir çalışma. Eğer siz büyükşehir belediyeleri ve yerel yönetimlerle koordineli bir çalışma gerçekleştirmezseniz, turizmde ne kalıcı hedefler yakalayabilirsiniz, ne de sürdürülebilir ve büyüyen hedefler yakalayabilirsiniz. Aydın Ayaydın hocamız inşallah 31 Mart'ta seçildiği takdirde Muğla'nın master planını oluşturacağız. Bu büyükşehir belediyesinin yapması gereken bir şeydir. Biz bakanlık olarak ne kadar yaparsak yapalım sonuçta belediyelerle birlikte çalışmamız gerekiyor."

- "FETHİYE KALESİ'NDE 12 AY KAZI YAPILACAK"



Ersoy, 144 kazı başkanlığıyla kazı programını başlattıklarını belirterek, Fethiye Kalesi'ni de 12 ay kazı programına aldırma talimatını verdiğini söyledi.

Çalışmalara "Geleceğe Miras" projesini de dahil edeceklerine işaret eden Ersoy, "Geleceğe Miras programı son 60 yılda arkeoloji adına Türkiye'de ne yapıldıysa, aynı oranda işi gelecek dört yılda yapıyoruz. Bunu yoğun kazı programıyla yapıyoruz. Gece müzeciliğini de ekliyoruz. Antik şehirlerin amfi tiyatrolarında ve antik meydanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Devlet Opera ve Güzel Sanatlar birimlerimiz artık bütün yaz etkinliklere başlıyor. Kültür Yolu Festivallerimiz geçen yıl 11 şehirdeydi bu yaz 16 şehirde var, önümüzdeki yılda 20 şehre çıkacağız." diye konuştu.

Muğla'yı da önümüzdeki yıl Kültür Yolu Festivallerine davet ettiklerini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Muğla'da önümüzdeki yıldan itibaren Kültür Yolu Festivallerine davet edilecek. Bu festival 9 gün sürüyor. Sadece ilkbahar mı yoksa sonbahar mı olacak onun zamanına karar vereceğiz. Bunu bölgede sezonu uzatmak için yapıyoruz. Göreceksiniz ki Kültür Yolu Festivali olduğu tarihte oteller de dolu olacak, çarşınız da dolu olacak. Bu her yıl yapılıyor. Festival grubuna dahil edildikten sonra 9 gün boyunca otellerde de yer bulunmuyor. Bütün gastronomi yerlerinde de veya etkinlik alanlarının hiç bir yerinde yer bulunmuyor. Çok yoğun bir turizm oluyor. Sezonunu uzatmış veya erken başlatmış oluyoruz. Biz turizm sektöründe kalıcı başarılar istiyorsak, hem yerel yönetimleri doğru sorgulamamız lazım, büyükşehirler olsun ilçe belediyeleri olsun. Artı hükümetlere de vadettikleri şeylerin nasıl olacağını doğru bir şekilde anlatmasını istememiz lazım."

Ersoy, Bodrum'da son 5 yılda bir tane arıtma altyapısı yapıldığını onu da Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiğini söyledi.

Dünyanın hiçbir yerinde Kültür ve Turizm Bakanlıklarının arıtma altyapıları yapmadığına dikkati çeken Ersoy, kendilerinin gereksinim duyulması halinde bunu yaptığını kaydetti.

Buna yapmalarının önemli sebepleri bulunduğunu ifade eden Ersoy, "Biz gerekirse yapıyoruz. Yapmazsak mavi bayrakları kaybedeceksiniz. Mavi bayrağı kaybederseniz turizmi kaybedeceksiniz, turizmi kaybedersiniz Fethiye'yi kaybedeceksiniz. Bu kadar basit bir matematiği var bunun. Siz kendi haklarınızı arayacaksınız, talep edeceksiniz. İnsanları vadedenleri doğru sorgulayacaksınız." dedi.

Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile ilçedeki otel ve turizm sektör temsilcileri katıldı.