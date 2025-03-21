Bakan Ersoy, TÜRKSOY heyetini kabul etti

Bakan Ersoy, Nevruz Bayramı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyetini kabul etti.

Ersoy, kabulde yaptığı konuşmada, nevruzun, Türk kültürünün kadim köklerinden beslenen bir değerin, duygu, düşünüş ve anlayışın adı olduğunu söyledi.

Atalarının, nevruzu, doğanın canlandığı, nice canların ilk nefesi tadıp, ilk adımın mücadelesini verdiği dönemin başlangıcını "yeni gün" adıyla kutladığını, ona kut atfettiğini ve önem verdiğini dile getiren Ersoy, "Nevruz, atalarımızın yaşadıkları dünyayla nasıl bütünleştiğini, doğayı ne denli iyi tanıyıp ona nasıl uyum sağladıklarını, hayata verdikleri değeri ve neticede bütün bunları nasıl muazzam bir yaşam biçimine dönüştürdüklerini gösteren binlerce yıllık bir aynadır." değerlendirmesinde bulundu.

Nevruzun, Türk dünyasının kadim geçmişine açılan bir kapı olarak görülmesi gerektiğini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"O kapıdan geçerek hafızalarımızı daima taze tutmak, bilgi ve birikimlerimizi korumak, onları bugün ve gelecekte de hayatımıza dahil ederek, uygulayarak ve kullanarak yaşamak ve yaşatmak elzemdir. 32 yıldır durup dinlenmeden verdiği mücadeleyle TÜRKSOY'u vazgeçilmez kılan, onu Türk dünyasının kalbine yerleştiren şey de tam olarak budur. Dünya döndükçe, çocuklarımızın öz kimliğini bütün zenginlik ve çeşitliliğiyle bilmesini sağlamak, bunun yanında ve en az bunun kadar önemli olarak bize ait olanı, bizim olanı sahiplenmek, kesinlikle ödün vermeyeceğimiz bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu Türk dünyası sınırları içinde olduğu kadar küresel ölçekte, ilgili ve gerekli uluslararası bütün mecra ve sahalarda üstlenerek, gereğini yapmaya devam edeceğiz."

Coğrafi sömürgelerin yerini zihinsel sömürülerin aldığı teknoloji ve iletişim çağında, birçok ülkenin başka kültürlere ait değerleri sahiplenmenin, sahte bir tarih yazmanın peşinde olduğunu gördüklerini anlatan Ersoy, Türk dünyasının bu anlamda en çok saldırıya uğrayan, tarihinden ve kültüründen koparılmaya çalışılan topluluk olduğunu dile getirdi.

Ersoy, Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, TÜRKSOY'a çalışmalara sunduğu katkı için teşekkür etti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise "Nevruz, sadece baharın gelişi değil, Türk'ün töresi, Türk'ün bayramıdır. Asırlardır Türk dünyasında kardeşliği, birliği, bereketi ve dirilişi simgeleyen bu köklü gelenek, bizleri ortak kültürel hafızamızda buluşturan güçlü bir bağdır." ifadelerini kullandı.

Raev, nevruz kutlamalarının tarihçesi hakkında da bilgi verdi.

Bakan Ersoy'a, filizlendirilmiş buğdaylardan oluşan semeni ile kuru yemiş ve şekerleme tepsisi hediye edildi. Bakan Ersoy ve Raev, nevruz geleneği olan yumurta tokuşturdu.

Kabulün gerçekleştirildiği salonda, TÜRKSOY heyetinde yer alan sanatçılar, kopuz eşliğinde şarkı söyledi.