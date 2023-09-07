Bakan Ersoy: Yıl sonunda bu hedefi de yakalayacağız

Bakan Ersoy, bir otelde düzenlenen Samsun'da Turizm Paydaşları ile Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda, yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinden dolayı Samsunlulara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Samsun'un hem sanayi şehri olması hem spor, hem kültür, sanatla ilgili özelliklerinin yanı sıra turizmiyle ön plana çıkan bir şehir olma yolunda gerekli adımları hızla attığını vurgulayan Bakan Ersoy, "Turizm şehri olmak öncelikle bir potansiyeliniz olmasını gerektiriyor. Bu potansiyelin göründüğünden

fazlası Samsun'da var. Ancak bu potansiyelin biraz daha parlatılması, tanıtılması, ön plana çıkması gerekiyor. Ve tabii bir rota dahilinde bir program dahilinde bu potansiyelin işlenerek,

tüketicinin, turistin hizmetine de sunulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, bugün yaptıkları görüşmelerde bir master plan hazırlama ihtiyacı olduğuna karar verdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hem Sayın Valimiz, hem belediyemiz hem vekillerimiz hep beraber bu master planı hazırlayacaklar. Bakanlığımız da baştan sona kadar master planının hazırlanmasına destek olacak. Daha sonrasında ilgili kurumlarımız üzerine düşen görevleri hızlı bir şekilde yaparak inşallah çok kısa bir sürede Samsun'un turizmden hak ettiği pastan payını almasını hep beraber sağlayacağız. Karadeniz zaten önemli bir turizm destinasyonu, özellikle körfez ülkelerinden çok yoğun ziyaretçi alıyor. Bizim hedefimiz

bu yoğun ziyaret belli bir noktasında toparlanmış durumda Karadeniz'in, bunu artık Karadeniz'in diğer şehirlerine de Samsun'a, Rize'ye vesaireye de dağıtmak. Bu bağlamda da atacağımız birkaç adımla birlikte bu şehirlerimizin farkındalığının belirlenmesiyle birlikte tanıtılmasıyla birlikte

hızlı bir şekilde bunun da gerçekleşeceğini düşünüyoruz."

Samsun'un hem arkeolojik değerleri hem kültürel yapıları ve tescilli yapıları olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, "Hem sahil bandında çok güzel plajları var. 90 ile 100 gün süren bir sezonu var. Hani yaz sezonu var. Yaylaları var. Dağları var. Baktığınız zaman inanılmaz potansiyelleri var. Yeşiliyle meşhur birçok Avrupa ülkesini aratmayacak derecede yoğun bir yeşillik içerisinde Samsun. Hem ovaları hem dağları hem yaylaları diye baktığımız zaman... Karadeniz'de biliyorsunuz dağlardan sonra bir geniş alan bulmak zor ama Samsun'da bu alan da fazlasıyla mevcut. Biz şimdi hem bunları tanıtacağız hem bir master planı dahilinde ziyaretçilerin, turistlerin, hoşça vakit geçirecek, uzun süre vakit geçirecekleri alanları ziyaret edecekleri yerleri yapılandıracağız. Ama mesela hiç farkında olmayan değerlerinin de çok iyi anlatılması gerekiyor. Bunun başında gastronomi geliyor. Ben buraya geldiğimde birkaç tane tescil ürünümüzün olduğunu biliyordum ama sonra farklı lezzetlerin olduğunu görünce çok daha fazla Samsun'un özelliğinin olduğunu, dünyanın farklı noktalarından göç aldığı için dünya mutfaklarının özelliklerin burada mevcut olduğunu gördüm. Bunları anlatacağız, tanıtacağız ve bu Turizm Bakanlığının şu anda çok doğru ve iyi şekilde yaptığı bir iş. Ve bu şekilde buraya gelen turist potansiyelinin de hızlı bir şekilde artmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

- Ersoy: 2028 yılında turizmden hedefimiz 100 milyar dolar

Türkiye'nin turizmde önemli hedefleri olduğuna değinen Bakan Ersoy, "Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından turizm stratejik sektör ilan edildi. Ve her geçen yıl rekorlar kırarak bu yolculuğuna devam ediyor. İnşallah bu sene de 56 milyar dolar bir gelir hedefliyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak ve inşallah yıl sonunda bu hedefi de yakalayacağız gibi gözüküyor. Ve her yıl bu rakamları arttırarak devam etmek istiyoruz. Hedefimiz 2028 yılında 100 milyar dolarlık bir gelir hedefimiz var. Ulaşmak için mevcut turizm klasik turizm destinasyonlarıyla ilerlememiz mümkün değil. Yeni destinasyonlarımızı mümkünse 81 ilimizin turizmden, turizm pastasından pay almasını sağlamamız gerekiyor." dedi.

Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, Ersan Usta, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve turizm sektörünün temsilcileri katıldı.