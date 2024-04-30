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Politika

Bakan Ersoy'dan 1 Mayıs mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesajı yayımladı. Ersoy, emeğin hak ettiği değeri görmesi ve korunmasının sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir adalet meselesi olduğunu ifade etti.

AA30 Nisan 2024 Salı 17:57 - Güncelleme:
Bakan Ersoy'dan 1 Mayıs mesajı
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Bakan Ersoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'de çalışma hayatındaki en önemli değerin alın teri ve emek olduğu bilinciyle tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Her türlü üretimin ve ilerlemenin temelini oluşturan emek, hem toplumların hem de insanlığın gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla, emeğin hak ettiği değeri görmesi ve korunması, sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir adalet meselesidir. Bu duygularla Emek ve Dayanışma Günü'nü bir kez daha en içten duygularımla kutluyor, bu özel günün bir bayram atmosferi içinde kutlanmasını temenni ediyorum."

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  • Bakan Ersoy
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

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