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Politika

Bakan Ersoy'dan 23 Nisan mesajı: Türkiye Yüzyılı bu nesillerin eseri olacaktır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, 'Türkiye Yüzyılı, takvim yapraklarındaki günleri değil, tarih yapraklarındaki yaşanmışlıkları bilen bu nesillerin eseri olacaktır.' ifadelerini kullandı.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 19:11 - Güncelleme:
Bakan Ersoy'dan 23 Nisan mesajı: Türkiye Yüzyılı bu nesillerin eseri olacaktır
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Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin fikri özü, milli iradenin tezahürü olarak bundan 103 yıl önce teşekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), Türk milletinin kendine olan güveninin de bir fermanı olduğunu belirtti.

Bakan Nuri Ersoy, şunları kaydetti:

"TBMM'nin, dört bir taraftan işgal altında olan vatanını kurtaracağına, kimliğini ve mukaddesatını ne olursa olsun koruyacağına, bağımsızlığını kazanacağına ve yarınlarını kendi iradesiyle şekillendireceğine olan sarsılmaz inancıdır. Meclis binalarımızın her bir taşında bu ruh yaşamaktadır. Bu bağlamda, 23 Nisan dendiğinde anlaşılması ve özümsenmesi gerekli olan şey mutlak bir matemi bayrama dönüştüren fikirler ve o fikirleri dilde ve sözde bırakmayarak hakikate çeviren eylemlerdir. Kutlu bildiğimiz de ve gururla coşkuyla kutladığımız da tam olarak budur. Millet olarak her bir bireyimizin ve özellikle çocuklarımızın bu farkındalığa sahip olması, bize emanet edilen bu toprakların ve çocuklarımızın bizdeki emaneti olan yarınlarımızın teminatıdır. Türkiye Yüzyılı da takvim yapraklarındaki günleri değil, tarih yapraklarındaki yaşanmışlıkları bilen bu nesillerin eseri olacaktır."

Ersoy, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, onların ardına, canı ve kanı pahasına iradesini koyan kahraman ecdadı, milletin, vatanın ve bayrağın uğruna şehadet ve gazilik makamına erişen bütün kahramanları rahmetle, saygıyla, minnetle andı.

  • Mehmet Nuri Ersoy
  • 23 nisan
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

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