Bakan Ersoy'dan 24 TV'ye özel açıklamalar... ''İş üretemeyenlerin görevi algı üretmek''

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 24 TV'de yayınlanan Murat Çiçek ile Yüz Yüze programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte gündemdeki konu başlıkları;



* Turizmde nasıl bir sezon geçirdik?

* Art arda gelen diplomatik başarılar Türkiye'ye ilgiyi artırdı mı?

* Türkiye markası nereden nereye geldi?

* Kültür alanında bizi neler bekliyor?

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarında satır başları;

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Türkiye'nin turizm hedefiyle ilgili olarak Bakan Ersoy'a, "Bütün olumsuzluklara rağmen savaş devam ediyor bir taraftan ayrıca savaşın tarafları bizim gelir kapımızdı misafirimiz olacaktı. Bütün bunlara rağmen güzel rakamlar açıkladınız. Sene sonunda bu nasıl bir noktaya gelecek?" sorusunu yöneltti.

- (Turizm rakamlarına ilişkin) Türkiye jeopolitik olarak bazı sıkıntıları beraberinde getiriyor.

- Sezon başında biz 42 milyon turist 37 milyar dolar hedefiyle gelecek seneye göre kıyaslandığında gayet iddialı bir hedefle yola çıkmıştık. Sonrasında istenmeyen olaylar Karadeniz'deki çatışma ortamı oldu ama biz hedefi aşağı yerine yukarı doğru revize ettik.

- Türkiye'nin turizm hedefinin pandemi ve Karadeniz'de meydana gelen savaşa rağmen kendini ispatladığının altını çizdi.

- Hedeflerimizi hep yukarı doğru revize ettik. Türkiye artık krizlere bağışıklık kazandı.

"ARTIK HEDEFİMİZ 50 MİLYON TURİST"

- Artık hedefimiz 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir. İnşallah çok büyük değişiklikler olmaz ama ben yıl sonunda bu hedefi de aşacağımızı düşünüyorum.

- Biz 2018'den itibaren yaptığımız uygulamalar, yasal düzenlemeler aslında sektörü krize bağışıklı hale getirmek için yapıldı. Test etmiş olduk ve kendini ispatlamış oldu.

"TÜRKİYE'DE TURİZM AJANSI'NI HAYATA GEÇİRDİK"

- Türkiye'de Turizm Ajansı'nı çok profesyonel bir şekilde yasalaştırıp hayata geçirdik.

- Ben 35 yılı geçti bu sektördeyim. Seyehat Acentaları'nın hepsinin patronları arkadaşlarım.

- Şu anda yaklaşık 21 bin 500 otelimiz var. Türkiye'nin yaklaşık 1 milyon 897 bin tane yatağı var.

- Türkiye şu anda 200 tane ülkede turizm tanıtımını yapıyor.

- Oteller hizmet standartlarını doğru belirlemeli. Bunu yasal denetleme atına alacağız

"HERKES "YATIYORUZ" DERKEN "BİZ YATMAYALIM" DEDİK"

- Biz Turizm Geliştirme Ajansı ile pandemide tam kepenkler kapandı herkes "yatıyoruz" derken dedik "Biz yatmayalım. Hazırlıklarımızı tamamlayalım, tanıtımlara başlayalım.

"BELİRSİZLİKLERDEN TURİZM ÜRKER"

Murat Çiçek'in "Kışı geçirmek için Türkiye'ye gelenler turizme dahil ediliyor mu?" sorusu üzerine Bakan Ersoy şöyle dedi:

- Belirsizliklerden turizm ürker. Siz ne kadar belirsizlikleri ortadan kaldırırsanız turist akışı da o kadar yoğun olur. O yüzden bunu bir baz almamak lazım. Gelecek 5-100 bin kişiden turizm sonuçlarımızı radikal bir şekilde etkileyecek değişiklik beklemek doğru değil.

- Biz hep isteriz ki sürprizler bitmiş olsun. İnsanlar rahat rahat orta ve uzun vadeli planlarını yapıp seyahatlerini yapsınlar.

"GELEN MİSAFİRLERİ MUTLU DÖNDÜRECEKSİNİZ"

- İyi ürünle iyi hizmet vermenin turistlerin ülkeden mutlu ayrılmasına vesile oluyor.

- Bir ürün çeşitliliğimiz var. Ama geçmişte iyi yapamadığımız bir şey vardı bu yıl ürün tanıtımını çok iyi yapıyoruz.

- Siz iyi bir ürünle iyi bir hizmet vereceksiniz gelen misafirleri mutlu döndüreceksiniz, elinizdeki ürün nitelikli olacak ve bunu çok iyi tanıtacaksınız.

- Bunu çok iyi yaparsanız gelen turist sayısı da her geçen gün bir önceki yıla nazaran artarak devam ediyor. İçi çok dolu, içinde çok fazla çalışma var.

"GO TÜRKİYE" DÜNYADA EN FAZLA ZİYARETÇİ ALAN PLATFORM OLDU

- "GO TÜRKİYE" projesi dünyada en fazla ziyaretçi alan platform oldu.

- Amerikalı turist sayısında bu sene inşallah 1 milyonu geçiyoruz. Önümüzdeki sene için hedefimiz 2 milyon.

"ERDOĞAN ŞUNU YAPTI, ERDOĞAN BUNU YAPTI" DİYORLAR. BUNUN ÇOK OLUMLU SONUÇLARINI ALIYORUZ"

- Son bir senede turizm temsilcileri ile görüşmemizde "Erdoğan şunu yaptı, Erdoğan bunu yaptı" diyorlar. Bunun çok olumlu sonuçlarını alıyoruz.

- Kültür Yolu Festivalleri ile şehirlerimizin yurt dışı tanıtımını sağlamak istiyoruz.

- Atatürk Kültür Merkezi rekordur. 2,5 senede hayat geçirdik ve son teknolojik donanımlarla yaptık onu.

"RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANESİNİ YIL SONUNA YEŞİECEK"

- Rami Kışlası Kütüphanesini yıl sonuna kadar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Murat Çiçek'in "Bu kadar da haksız eleştir olmaz değdiniz noktalar oluyor mu, sizikötü yönede etkiliyor mu?" sorusuna Bakan Ersoy şöyle cevap verdi:

- İş üretemeyenlerin görevi de algı üretmek, onlarla savaşmakta bizim işimiz o algıları düzeltmekte bizim görevimiz.

- 2018'den 2022'ye kadar yaklaşık 1 Milyon varlık yakalandı. Emniyet güçlerimiz çok iyi çalışıyor.